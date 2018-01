Por Nelson Lago*

Há de fato uma mudança de paradigma no ar. Se de um lado há cada vez mais pressão por legislações cada vez mais restritivas no tocante ao copyright, de outro há muitas empresas e entidades cada vez mais interessadas em encontrar novas formas de atuação no mercado compatíveis com a tendência atual de abertura do conhecimento.

De 15 a 18 de maio ocorre, no Oceania Convention Center em Florianópolis, o The Developer’s Conference, com 20 trilhas sobre os mais diversos assuntos da área de tecnologia. Cada trilha conta com 7 palestras e mini palestras elaboradas por profissionais renomados. Mas, embora trate-se de um evento com fins lucrativos, já que depende de inscrições pagas, a organização acaba de confirmar que as trilhas Stadium – um mix de todas as principais trilhas de cada dia – estarão disponíveis ao vivo online gratuitamente. Ainda na mesma tendência, pode-se observar a forte presença do software livre e padrões abertos nas atividades, muito embora esse não seja o foco do evento. Dificilmente seria possível ver atitude similar em um evento comercial poucos anos atrás.

Alguns palestrantes em destaque e que poderão ser acompanhados online são Neto Marin, do Google, que abordará o tema “Comunicação Web Eficiente em Apps Android”, Bruno Borges, da Oracle, com a palestra “Criando uma aplicação HTML5 com Java EE 7 e WebSockets” e Jefferson Prestes, do PayPal, com “OpenID Connect – O que é e como criar um aplicativo com Oauth 2.0 para usar um serviço externo de autenticação”. O evento ainda oferece o TDC 4 Kids, para jovens de 10 a 17 anos se habituarem à linguagem de programação Java, através do jogo Minecraft, e a Google Hackathon, que premiará os melhores desenvolvedores em Android.

No site www.thedevelopersconference.com.br é possível visualizar os coordenadores de cada trilha e também a programação das palestras, além de realizar as inscrições. A inscrição no site também é necessária para obter acesso online às trilhas Stadium.

Este blog não tem nenhum vínculo com o TDC, mas consideramos interessante divulgar o evento aqui como exemplo de uma tendência que esperamos ganhe cada vez mais espaço tanto na área de tecnologia quanto em outras.

*Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP