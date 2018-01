Seja com críticas ou com comemorações, esse é o assunto em voga, só se fala nisso! Logo, também entramos no clima, e vamos falar sobre a Copa no nosso blog. Apenas um aviso: sou da época em que os objetos de desejo dos torcedores eram as tabelas da Copa. Elas vinham parcialmente preenchidas, com os dados dos primeiros jogos, e tínhamos que preencher as partes finais conforme as partidas ocorriam. Eram Copas no papel, sem eventuais problemas de bateria vazia. Pelo menos algo do passado ainda existe, as figurinhas 🙂

Mas vamos lá, o assunto do blog é software livre e assuntos ligados à liberdade e valores ligados à comunidade; o que temos por aí relacionado com a Copa?

Em tempos de campeonato, todos nós viramos especialistas, todos querem participar de um bolão ou discutir com amigos e colegas quais são as melhores equipes. Então, falando em bolão, quem ainda não tiver o do seu grupo de amigos ou da empresa pode pegar um plugin para o Joomla, uma ótima ferramenta de código aberto para compartilhar conteúdo. Não se engane: o plugin é software livre e pode ser copiado e distribuído livremente, embora o download seja pago (o desenvolvedor está cobrando pelo serviço de download). Pode valer a pena!

Para quem quiser uma tabela da Copa em mídia digital, que tal escolher um formato livre para uma planilha livre? Você pode pegar um arquivo feito para OpenOffice.

Também vale a pena saber que existem vários programadores querendo criar aplicativos e programas com dados de Copas, com história e tudo mais. Isso é possível porque há várias iniciativas de oferecer dados abertos para que os programadores possam fazer bom uso deles. Selecionamos 3 sites relacionados: Open Data, Open Knowledge Foundation, e Open Football.

Para finalizar, reforçando um dos conceitos que nós é bem precioso, uma das formas de poder saber com alguma segurança o que tem sido feito com relação à Copa no Brasil é saber como estão sendo feitos os gastos. Para isso, podemos nos beneficiar de uma lei de extrema importância, a lei de acesso a informação. Através dela, gastos públicos devem ser transparentes e, portanto, auditáveis pela população. Nesse sentido vale uma visita ao site.

Por enquanto é só, rumo ao hexa!!!!