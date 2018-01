A série 100 aplicativos para facilitar a sua vida chega hoje ao terceiro dia destacando o tema redes sociais. Entre nossas sugestões, há os apps que facilitam, tornam mais agradável e adicionam recursos à navegação em redes como Instagram, Twitter e Facebook; e também apps de acesso a redes sociais diferenciadas, como Prêt Apporter, Blendr, Rando.

Atentendo a dezenas de pedidos de leitores, aplicativos para o sistema operacional Windows Phone passarão a figurar nesta série nos próximos dias. E, ao fim dos 10 dias de apps para Android e iOS, faremos um post especial com apps para essa plataforma.

Confira os apps já mostrados na série e a nossa seleção sobre redes sociais, e deixe seu comentário:

REDES SOCIAIS

TweetMic (iOS, versões grátis ou US$ 1,99) – O app TweetMic grava pequenos clipes de áudio, com a duração máxima de um minuto e meio, e os posta diretamente em seu Twitter. É bastante simples de usar: basta dar um toque no microfone e gravar. O desenvolvedor sugere que as mensagens de áudio substituam tuítes especiais. Por exemplo: anuncie o aniversário do seu filho com a sua própria voz; conte uma piada; faça um comunicado importante a seus seguidores, etc

Latergram (iOS, grátis) – Você já passou por aquela frustração de tentar postar uma foto bonita no Instagram, mas o corte quadrado não dar certo, obrigando a um malabarismo para recortar a foto fora do app? Ou então já adicionou aquelas barras pretas, feias, para que a foto fique corretamente posicionada no Instagram? Seus problemas acabaram, se você tem um iPhone. É só instalar esse app e tirar a foto para o Instagram por ele. Pequeno e leve, o Latergram adiciona a moldura automaticamente na visualização da câmera, permitindo a ideia exata do corte. E, de quebra, ainda posta a foto no próprio Instagram ou Twitter. Veja como funciona:

Vichat (iOS, grátis) – O Vichat torna mais fácil e agradável realizar chamadas de vídeo gratuitas (ou chamadas de voz) para seus amigos usando o chat do Facebook. Também é capaz de mandar mensagens de texto. Funciona via wi-fi ou 3G. Dá para configurar o fundo da chamada ou chat, o tom de toque, etc. Envia notificações de chamadas e chats por push mesmo se o app estiver fechado. Para as chamadas, é necessário que seu amigo também tenha o Vichat instalado em seu iDevice (iPhone, iPad ou iPod Touch).

Prêt Apporter (iOS, grátis) – App nacional, lançado por quatro empreendedores paulistanos, em meados de abril. Trata-se de uma rede social voltada para quem curte o mundo da moda. Dá para encontrar pessoas interessadas no assunto facilmente, segui-las e compartilhar e curtir imagens, iniciar chats, etc.

Além disso, há uma ferramenta exclusiva bastante interessante: o Closet Virtual. É um espaço para guardar e organizar looks seus e de terceiros para referência futura, organizados por sexo, temas, cores, etc. Usuários podem se inscrever e seguir determinados closets de terceiros, ficando a par do que há de mais novo no universo da moda.

InstaMessage (iOS, grátis ou US$ 1,99 e Android, grátis) – Este app é um chat para Instagram. Permite contactar outros usuários, em privado. Basta fazer o login com sua conta do Instagram e procurá-los de duas maneiras: ou os que estão nas proximidades, via serviço de geolocalização de seu aparelho; ou convidar seus próprios amigos. Caso eles não tenham o InstaMessage instalado, o app sugere o envio de convite para o chat. É possível também criar um perfil personalizado dentro do próprio app.

Fera HD for Facebook (iOS, só para iPad, grátis) – Este app permite navegar pelo Facebook no iPad com uma interface diferente, e gráficos HD especialmente desenhados para a tela retina nas novas gerações do tablet da Apple. O visual é um dos maiores atrativos.

Vale a pena substituir o app original do Facebook pelo Fera HD pelos seguintes motivos: ele possibilita a troca da foto de capa de seu perfil; é o único app que permite marcar amigos em posts com as funções de privacidade completas, como no desktop, além de ser o único app móvel que possibilita criar enquetes no Facebook. Ele também traduz posts em outras línguas para português (e você pode inclusive traduzir seus posts para uma língua estrangeira e responder para um amigo de fora do país). Há muitos outros diferenciais além destes. Tem integração completa com seu chat do Facebook e suporta até mesmo funções de administração de páginas.

Aniversários (Android, grátis ou R$ 6,49, sem anúncios) – Importe a lista de aniversários de seus contatos do Facebook (ou adicione seus próprios). E, se você quiser, coloque os próximos aniversários direito em sua tela inicial, com um dos quatro widgets, em diferentes tamanhos e designs. Direto do app, envie suas felicitações via mensagem de texto ou redes sociais ou mesmo ligue diretamente para o seu amigo. O app adiciona automaticamente fotos dos seus contatos, ou deixa que você as escolha. Verifique, a cada contato, em que dia da semana cai o aniversário da pessoa e quantos dias faltam até a data. De quebra, faz backup seguro de toda a sua agenda.

Rando (Android e iOS, grátis) – O Rando é uma rede social de compartilhamento de fotos, mas que não tem amigos nem seguidores. O princípio é um pouco diferente do que tem o Instagram, mas bem interessante: uma postagem sua é compartilhada com um único usuário que está acessando o app no momento em que você enviar alguma foto, e vice-versa. Assim, você nunca sabe quem verá seuas imagens – e nem quem mandará as fotos que você vai visualizar. E esse é, justamente, o grande “barato” do app: a surpresa e a expectativa em saber o que vai chegar em sua tela.

No Rando, não há filtros nem curtidas, nem interação. As fotos são tiradas e recebidas em um formato redondo, bastante simples. A única opção, além de enviar a foto, é dar um toque na foto para exibir, em um mapa, onde ela foi feita (ou dois cliques para removê-la de sua linha do tempo, se você não gostar dela).

Blendr (Android e iOS, grátis) – 155 milhões de usuários em todo o mundo esperam conhecer alguém nesta rede social, voltada a conversas e paquera. Se é o que você procura, não deixe de instalar – há muitos usuários brasileiros por lá. Basta fazer um cadastro, colocar seus interesses – quanto mais informações, mais facilmente você será encontrado – adicionar fotos e tocar em um ícone de chat para iniciar a conversa com outro usuário. É fácil, também, encontrar as pessoas próximas de você para conversar, por meio dos serviços de geolocalização. Os apps para os sistemas operacionais móveis são integrados com o site do Blendr, também acessível do desktop.

Between (Android e iOS, grátis) – Uma rede social para dois. Este app foi pensado para ser o espaço de um casal: basta que você e sua namorada/namorado/marido/esposa instalem o Between, se conectem e pronto, está criado um espaço só para os dois, onde é possível compartilhar mensagens de texto e áudio, fotos e notas.

O aplicativo também cria automaticamente um feed com as notícias, momentos e memórias só de vocês dois. Dá ainda para, neste espaço personalizado, comentar fotos do seu parceiro(a) e receber notificações. Ou até, quem sabe, usar o espaço de chat personalizado para discutir a relação, longe do tumulto das redes sociais convencionais ou do e-mail.

Amanhã: no quarto dia da série, 10 apps sobre organização de finanças.