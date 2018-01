Woohoo Shows (Android, grátis) – Uma agenda de shows pelo Brasil, completa, na ponta de seus dedos – é o que o Woohoo proporcional. O app lista grandes shows internacionais que estão passando pelo Brasil ou turnês nacionais em sua cidade, seja uma grande capital ou município do interior. É possível selecionar os shows pela categoria ou estilo(s) musical(is) que você mais gosta, personalizando o aplicativo apenas com as informações que você quer. Dá também para guardar seus shows favoritos e montar uma agenda apenas com os que você marcar presença, com todos os detalhes de cada um deles. Há ainda uma aba de notícias, com as últimas informações do mundo da música, turnês, artistas e bandas.

Confira um screenshot do app:

CamFind (iOS, grátis) – O CamFind é um app que lhe permite fotografar, identificar e te fornece informações sobre virtualmente qualquer objeto ou localidade sobre o(a) qual você deseja aprender mais. Simplesmente tire uma foto de qualquer coisa ao redor de você, e deixe que o aplicativo faça o resto. Entre as informações mostradas, estão a busca de resultados relacionados na web, incluindo onde você pode comprar determinado objeto. Segundo as resenhas feitas por portais especializados, o app tem uma busca muito mais acurada do que outros do tipo, como o Google Googles. É muito útil, por exemplo, em viagens, para descobrir mais sobre localidades que você está visitando, ou para fazer buscas e comparações de preços de produtos, entre outros usos.

Film Closet (Windows Phone, grátis) – Navegue em um imenso banco de dados com mais de 120 mil filmes, e veja detalhes sobre cada um, como elenco, produtores, pôsters, biografia de atores e diretores. Assista aos trailers do filme e veja os pôsteres das produções, além de compartilhar informações nas redes sociais. O app tem ainda uma funcionalidade bastante interessante, que é a capacidade de trocar seu papel de parede pelas imagens de suas produções favoritas a cada meia hora – você escolhe quais filmes serão destaque em seu Windows Phone. O Film Closet responde a comandos de voz e tem ainda um lado de rede social, onde você pode descobrir os filmes mais bem avaliados ou mais comentados pelos usuários do app, em cada categoria.