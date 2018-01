Depois de um período testando algumas soluções para conectar um smartphone Android ao PC sem fios, via wi-fi, aprovei – e estou usando – o app AirDroid (grátis no Google Play). Muito simples de usar e de entender, o aplicativo detém um invejável ranking de 5 estrelas na loja de apps do Android, com quase 70 mil avaliações positivas.

Uma vez instalado no smartphone (ou tablet Android), o app gera um código personalizado para a conexão. No computador, basta abrir o endereço http://web.airdroid.com e inserir o código (é necessário que o dispositivo Android e o PC estejam na mesma rede wi-fi):

A conexão é praticamente instantânea – testei em casa e na rede da empresa com resultados excelentes.

Ligados os dispositivos, há várias opções de controle do celular que podem ser efetuadas direto do PC, e sem fios. Algumas delas: acessar mensagens SMS e MMS; instalar aplicativos; transferir arquivos, músicas, fotos e ringtones; acessar vídeos; a lista de chamadas do celular; capturar a tela do smartphone Android; abrir um URL, digitado no computador, no celular; pesquisar apps, contatos e textos no aparelho Android; verificar a memória livre (interna e no cartão SD); ver os dados presentes na área de transferência do dispositivo Android, etc. Confira algumas das opções:

O AirDroid vem ainda com um widget, que pode ser instalado na área de trabalho de seu celular ou tablet Android, tornando o processo de conexão muito mais fácil: basta ativar pelo widget e o app já está pronto para uso.

Um app muito bom e útil, que vale baixar.