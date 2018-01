O Album Art Grabber é um aplicativo gratuito para Android que permite a você organizar melhor, direto no tablet ou celular, sua coleção de músicas. Ele faz com eficiência o que o nome promete: verifica quais canções você tem armazenadas em seu aparelho e faz o download das capas dos álbuns automaticamente, caso você não as tenha.

O app associa cada capinha à música correspondente, além de permitir a você escolher de onde quer fazer o download. Simples e eficiente, além de deixar seu player de música com uma cara muito mais bonita. Faça o download aqui no Google Play.

Além de baixar as capas da internet, o app permite ainda que você escolha imagens da sua galeria de fotos e associe como “album art” de cada canção.

Para que o app funcione adequadamente, é necessário que suas músicas estejam com os seus nomes e o nome do artista corretos.

A versão gratuita apresenta alguns anúncios, mas é possível removê-los comprando a chave de registro aqui por R$ 3,83.

OUTRAS OPÇÕES

Destaco outros dois apps semelhantes para você testar em seu Android – no meu celular, o Album Art Grabber funcionou melhor, mas existem alguns relatos de travamento em outros aparelhos.

O Cover Art Downloader também é gratuito e muito bem avaliado no Google Play. Ele também só encontra capas de álbum se o nome do da música estiver correto, mas tem várias opções de fontes para download e não apresenta anúncios.

Outra boa alternativa é o Cover Art Grabber(grátis, download aqui). Faz download das capas em alta definição e tem um recurso interessante: trabalha em background enquanto você utiliza o celular. Interessante.

Existem ainda outras alternativas de aplicativos desse tipo no Google Play. Usa outro? Deixe seu comentário!