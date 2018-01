O feriado de Páscoa está chegando. Tempo de usar seus dispositivos móveis para deixar a vida mais fácil. Smartphone e tablet sempre dão uma mãozinha na hora de programar a viagem e descobrir como o trânsito está na estrada onde você vai passar.

Vai viajar? Confira um post que fizemos durante o Carnaval, com apps de trânsito e estradas, aqui. Destaque para o Trânsito Estadão (grátis), que usa a ferramenta de localização embutida nos dispositivos da Apple e Android e apresenta opções de exibir, em tempo real, as condições de tráfego ao redor do usuário, além de notícia, imagens de câmeras e o player da Rádio Estadão ESPN. Há 11 cidades disponíveis, incluindo São Paulo e Rio. Versão para iOS está aqui e a de Android está aqui.

Outra boa opção é o Olho na Estrada (grátis) – um aplicativo que mostra imagens das concessionárias das estradas em tempo real nos estados de São Paulo e Paraná. Tem rodovias como Anchieta, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Tamoios, Imigrantes, Raposo Tavares e outras. Olhe antes de sair de casa! Tem versões para iPhone, iPad (esta chamada Olho na Estrada HD) e Android. Confira:

Planejar a viagem também fica mais fácil com o Tripadvisor. Tem para iOS, Android, Windows Mobile, Symbian e até para WebOS (todas as versões juntas aqui). O app é muito bom e permite a procura de milhões de hotéis, restaurantes e pontos de interesse em praticamente qualquer lugar do mundo. Dá para explorar mapas dos locais de onde você estiver, encontrando locais para comer, ficar, atrações, etc. Excelente e gratuito:

Outro app ‘mão na roda’ é o Skyscanner. Ele localiza voos rapidamente, bastando que você insira a origem e o destino, e filtra por empresa, aeroporto e por preço, mostrando inclusive gráficos e tabelas das opções mais em conta. A database tem milhões de voos de mais de 1.000 empresas ao redor do mundo. Funciona muito bem no Brasil, e roda no iPhone, iPad e Android. Versão para iOS aqui e Android aqui.