Tem um tablet Android? Gosta de baixar apps do Market em um smartphone com o sistema do robozinho verde? Então prepare-se para uma mudança: o Android Market vai se integrar ao Google Play – uma espécie de novo centro de downloads e entretenimento anunciado pelo Google para seu sistema operacional.

Segundo o Google, uma atualização será feita em todos os dispositivos Android, automaticamente. Por isso, não estranhe se, nos próximos dias ou meses, o ícone do Market desaparecer, dando lugar ao Google Play.

O Google Play vai centralizar, além do Android Market, o Google Music e a Google eBookstore, permitindo a compra de apps (são 450 mil disponíveis), vídeos (inclusive em HD), músicas (milhões à disposição) e ebooks, no mesmo local – assim como a App Store para o iOS, da Apple.

Também haverá um espaço na nuvem para armazenamento de canções, permitindo guardar até 20.000 delas e acessá-las de qualquer tablet ou smartphone Android.

O serviço estreou hoje nos Estados Unidos. Nos próximos dias, será levado ao Canadá, Inglaterra, Japão e Austrália. No Brasil e demais países, inicialmente o Google Play oferecerá apenas apps.