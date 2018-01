Um dos grandes diferenciais do sistema Android em relação ao concorrente mais direto, o iOS, é oferecer uma experiência de customização dos smartphones e tablets com widgets na tela inicial. Sem precisar ir até algum app específico, o usuário consegue, com rapidez e agilidade, consultar o relógio, a previsão do tempo, suas fotos, sua agenda, colocar uma música para tocar – entre tantas outras possibilidades.

Uma das últimas adições a esse universo é o widget social BlingBoard (é grátis, funciona apenas em celulares Android, link para download aqui no Google Play). O app tem um belíssimo visual e funciona como um centro de mensagens na sua tela inicial.

O widget é capaz de mostrar suas mensagens, sem que você precisa ir diretamente no aplicativo de cada rede social:

O BlingBoard pode exibir seus SMS, GMail, Facebook, Twitter e também as ligações perdidas em seu aparelho. É bem fácil de configurar e você pode eliminar os serviços que não quiser.

Junto com o ícone de cada uma das redes, aparece quantas mensagens novas você tem:

A ideia é boa. Testei o app e funcionou bem. Teste também e nos diga o que achou.