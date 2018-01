A família Angry Birds vai ganhar, no dia 22 de março, um novo jogo: Angry Birds Space. O anúncio foi feito hoje pela empresa finlandesa de software Rovio, criadora dos passarinhos irritados e dos porquinhos que se transformaram no maior fenômeno de popularidade nas plataformas Android e iOS.

O novo game, segundo a Rovio, será lançado em colaboração com ninguém menos do que a Nasa e a National Geographic.

A adição do Angry Birds Space será, anuncia a Rovio, o maior update desde o lançamento do Angry Birds original, ao qual já se somaram as edições Angry Birds Rio e Angry Birds Seasons, além do lançamento do jogo no Facebook. A empresa promete anunciar mais novidades no início de março.

O trailer oficial do anúncio pode ser visto aqui. Quem quiser também pode fazer download de um wallpaper sobre o novo jogo, neste link.