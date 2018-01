Aproveitar o confinamento de um avião para conhecer pessoas interessantes, fazer contatos, descobrir afinidades ou quem sabe encontrar a sua cara-metade. A proposta do app WeMetOnAPlane – download para iOS, aqui, e para Android, aqui – é bem original: transformar o contingente de 4 bilhões de passageiros que voam todos os anos em uma imensa rede social aérea.

A ideia do app é baseada em uma história real: o desenvolvedor, Will Scully-Power, que é australiano, tem 32 anos e é empresário do setor de internet, criou um site depois de conhecer sua namorada em um avião, em 2011.

COMO FUNCIONA

Instalado o app, basta digitar o numero do voo, ano, mês, data, origem ou destino. Depois, há um campo para você contar uma história sobre o voo, tipo “estava sentado perto de uma garota bonita vestida de vermelho na poltrona 5 que eu gostaria de reencontrar”, ou “conversei com uma pessoa simpática na fila do check-in que gostaria de conhecer melhor”.

A partir daí, um algoritmo de busca avançada exibirá os resultados da busca de todas as histórias para aquele voo específico que foram compartilhadas por outros passageiros – tudo isso, claro, tem que ser feito após o desembarque, pois o uso de eletrônicos a bordo é restrito e não há conexão com a internet.

Se você reconhecer alguma história publicada, basta postar uma resposta e ela será enviada por e-mail imediatamente para a pessoa em questão.

Se você não reconhecer nada relativo a seu voo, é só clicar em “Compartilhe sua história” (“Share Your Story”). Daí, é possível compartilhar sua história em redes sociais como o Facebook e o Twitter, aumentando as chances de encontrar quem você está procurando. Segundo o desenvolvedor, “quanto mais pessoas souberem da sua busca, mais chances você terá de encontrar a pessoa especial e se conectar com ela.”

MILHARES DE HISTÓRIAS



Scully-Power garante que, por dia, cerca de 4.400 pessoas buscam no Google os termos “met on a plane”.

“Já temos milhares de histórias que foram compartilhadas de centenas de países, entre eles Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Suíça, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Noruega e Índia. Com bilhões de passageiros transitando por aeroportos anualmente, estamos entusiasmados com a oportunidade que este app para dispositivos móveis oferece para ajudar as pessoas a se conectarem novamente com aquela que se perdeu na multidão”, diz.

E você, gostou da ideia do app ou achou “sem noção”? Usaria? Deixe seu comentário!