Target é um app brasileiro, gratuito, para o iOS (funciona no iPhone, iPod Touch e iPad com iOS 6.1 ou superior) que faz simulação de aposentadoria. Preenchendo seus dados de despesas mensais atuais, o aplicativo mostra quanto dinheiro você precisa poupar para manter seu padrão de vida após se aposentar. O app foi desenvolvido pela Icatu Seguros.

É possível realizar vários tipos de simulações e guardar os resultados para compará-los ou alterá-los conforme suas despesas mensais forem mudando – por exemplo, as despesas com educação tendem a diminuir ao longo do tempo, enquanto as de saúde tendem a ser maiores.

Após entrar com sexo, idade, dependentes, idade desejada para se aposentar e dados sobre investimentos (se houver), você deve preencher uma tabela com seus gastos atuais.

O cálculo é feito automaticamente, com uma previsão de quanto você tem que poupar por mês para manter seus padrões atuais de despesas:

A previsão pode ser enviada por e-mail. E é possível alterar os cálculos por idade, mudando as simulações de poupança ao longo da vida.

O desenvolvedor promete para breve uma versão do aplicativo para o Android.

