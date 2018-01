Por Daniel Gonzales

daniel.gonzales@estadao.com

CrowdMobi é um aplicativo brasileiro, disponível para o Android e para o iOS, que facilita a você a complicada tarefa de ficar sempre de olho na sua operadora de telefonia celular. Usando recursos de geolocalização dos smartphones, o app detecta sua posição – por exemplo, sua casa ou local de trabalho – e apresenta a qualidade de sinal da sua e das outras operadoras na área escolhida, em médias porcentuais.

Em um mapa, o app mostra, ainda, o(s) ponto(s) onde a sua operadora tem melhor desempenho nas proximidades e informa a sua distância, em tempo real, até a torre de telefonia mais próxima de você (a que está enviando os sinais para seu smartphone), além da qualidade do sinal no momento.

O app traz ainda um medidor de velocidade de navegação, por meio do qual é possível verificar se a operadora está mesmo entregando a velocidade de serviço contratada por você, seja de uma simples conexão 2G, 3G ou a ultrarrápida 4G.

O resultado apresenta o modelo do smartphone e sua colocação no ranking nacional de velocidade. O histórico de todos os testes fica armazenado para consultas posteriores.

A velocidade atingida por você, nas três categorias, pode ser compartilhada e comparada com as de outros usuários do app, em diferentes localidades brasileiras. Confira:

O último destaque é uma área chamada “controle de contas”. Caso você deseje, o app passa a monitorar suas ligações, apresentando o total de minutos das chamadas feitas, recebidas ou realizadas em roaming, separando tudo em categorias como ligações efetuadas/recebidas de telefones fixos, celulares, DDD e DDI, quantos SMS você mandou e recebeu e ainda a quantidade de dados móveis de downloads e uploads, em Mb. O período para o monitoramento é definido por você.