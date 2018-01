O Google lançou nesta quarta-feira uma nova versão de seu app de busca para o iOS. Redesenhado, o app chegou à versão 2.0.0 e agora possibilita que os donos de smartphones e tablets da Apple salvem imagens das buscas diretamente para a galeria de fotos dos aparelhos, entre outras melhorias. A busca de fotos agora funciona em tela cheia (fullscreen), o que faz uma boa diferença especialmente no iPad.

O app do Google também aceita, agora, gestos para abrir/esconder um menu de opções na barra inferior, onde é possível trocar rapidamente entre diversas opções para os resultados do termo da busca: web, notícias, lugares, imagens, blogs, discussões e livros:

Estão presentes, ainda, as opções de acesso a diversos serviços do Google, como GMail, Agenda, Google Docs, Google Finance, Picasa, Google Reader e Google+, além do Google Googles (pesquisa de resultados a partir de uma fotografia, nos dispositivos dotados de câmera, exceto o iPad 1) e pesquisa por voz.

A velocidade, segundo o Google, também é um dos atrativos da nova versão do app. Nos testes feitos pelo blog, a busca pareceu, de fato, muito mais rápida.