Usar a realidade virtual para encontrar seus amigos em meio aos blocos ou desfiles de Carnaval – e, em tempo real, saber onde eles estão, pela câmera, direto na tela do smartphone. O app TIM Carnaval, disponível para Android e para iOS (apesar de ser da TIM, funciona em smartphones de qualquer operadora), traz essa novidade na sua versão de 2013, para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Olinda e Salvador.

O recurso é chamdo de “Ao Redor”: acionado, ele mostra em um mapa o ponto onde você está localizado e, em uma lista, os amigos e eventos mais próximos de você. Em realidade aumentada, aparecem amigos e também os eventos que estão em uma determinada direção, vistos na sua câmera.

O app também traz vários recursos interessantes de integração social. Um deles é a possilidade de criar um álbum em seu perfil no Facebook, direto do aplicativo, e mandar para lá as fotos da sua folia. Também dá para convidar seus amigos, via rede social, para ver um determinado artista ou bloco.

Os outros recursos são:

– Calendário, para ver a programação completa da cidade escolhida.

– Escolher um artista entre as Escolas de Samba, Blocos ou Trios e acessar:

– História, para ler sobre o artista e compartilhar o conteúdo com seus amigos no Facebook.

– Agenda, para acessar toda a programação do artista e compartilhar o próximo evento dele no Facebook.

– Letras, para ler as músicas do artista e compartilhá-las no Facebook com seus amigos.

– Mapa, para ver a localização dos eventos do artista.

