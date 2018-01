Fim de semana chegando, uma vontade de comer um belo pastel de feira. Seu iPhone te ajuda a encontrar onde estão os mais próximos de você – sim, existe um app para isso, o PastéisSP (grátis na App Store).

Lançado no fim do ano passado, o app é constantemente atualizado com os endereços de todas as barracas das feiras paulistanas – dá para consultar por dia da semana e também por bairro:

Caso você esteja numa região desconhecida, ou longe de casa, a dica é usar a ferramenta de localização embutida no iPhone que os endereços para matar a fome aparecem num mapa:

O aplicativo permite até que você trace a rota até o pastel. E ainda dá para postar suas impressões sobre a iguaria no Twitter.

App simples e divertido, que vale a pena ter (infelizmente, só funciona na cidade de São Paulo). Desenvolvido pela Innovaty Tecnologia, também é compatível com iPod Touch e iPad e requer o iOS 5.0 ou posterior.