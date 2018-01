Chegou nesta segunda-feira (23) a São Paulo o app Mobo (para iOS, aqui e Android, aqui). O conceito é bem interessante: trata-se da união de um portal de cupons de desconto em restaurantes, serviços, produtos em geral com o smartphone.

Ao contrário dos sites de promoções, o app torna desnecessário comprar o cupom antes de usar a oferta (e também não é preciso pagar nada antecipadamente e nem imprimir o cupom). É só mostrar o celular com o cupom na tela, no estabelecimento, para usufruir do desconto.

As ofertas aparecem em uma lista, e o dono do aparelho pode escolher quantas quiser (a única restrição é baixar o mesmo cupom duas vezes, em menos de 24h). A promoção fica, então, disponível na aba cupons. Ao utilizá-la, é só passar o código correspondente no estabelecimento, ou mostrar o cupom no celular.

Caso o usuário deseje, é possível também escolher a oferta pelo site do app e enviar o código do cupom para o smartphone, por SMS.

Não há número mínimo de compradores para que uma determinada oferta passe a valer, segundo Gabriel Xavier, diretor executivo do Mobo.

O app traz, embutido, um sistema inteligente de sugestão de promoções (ele identifica sozinho as preferências do usuário, que pode desativar o recurso se quiser).

Também dá para buscar as promoções mais próximas, por meio do sistema de geolocalização dos aparelhos, em um raio de 1 a 10 km.

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

O Mobo existe há cerca de um ano em Porto Alegre (RS), onde conta com quase 40 mil usuários.

Também desde esta segunda-feira, está disponível no Rio de Janeiro.

Na capital gaúcha, mais de 300 marcas já usaram a ferramenta. Algumas delas: McDonald’s, Subway, Domino’s, AM/PM, FNAC, Quiosque Brahma, Yogoberry, Red Bull e Imaginarium.