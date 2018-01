Um excelente aplicativo para acompanhar os Jogos Olímpicos de Londres no smartphone ou tablet, dos sistemas iOS, Android, Windows Phone e BlackBerry é o London 2012 Results – o app oficial do Comitê Olímpico Internacional. Esse aplicativo deixa praticamente tudo à mão: da contagem para o tempo que ainda falta para a cerimônia de abertura da Olimpíada a notícias atualizadas o tempo todo, do quadro de medalhas à busca por atletas de qualquer modalidade e qualquer país, com direito até a foto e notícias específicas de cada competidor e muito mais. Além disso, tem um belo visual e é totalmente grátis (disponível apenas em inglês). Todos os downloads estão disponíveis aqui.

Olhei o app bem de perto em um tablet Android e ele se saiu muito bem (as telas abaixo foram capturadas desse dispositivo, mas a funcionalidade é a mesma em qualquer plataforma). As abas que o app apresenta são as seguintes:

Live: apresenta o contador com o tempo que falta para a abertura; uma seção chamada Voice of the Games, com os principais posts sobre os jogos nas redes sociais; News, com notícias e fotos de todas as modalidades em tempo real; e uma barra inferior, onde aparecem os eventos ainda a ocorrer em determinado dia.

Calendar: basta clicar no dia para visualizar a tabela de eventos completa, separada por esporte e por período; com um ‘tap’ em casa modalidade, a aba se desdobra para um calendário ainda mais detalhado. Os esportes que já valem medalha aparecem com o desenho de uma medalhinha ao lado.

Sports: aqui a consulta pode ser feita por modalidade. Clicando em uma delas – por exemplo, natação – aparece outra tela com os eventos, as notícias, o número de competidores total (são 950 nadadores em 34 eventos, por exemplo), os locais de competição, a história da modalidade ao longo dos jogos, etc. No canto, fica um quadro de medalhas apenas do esporte escolhido. Tem também vídeos relacionados. Mais completo, impossível.

Medals: o quadro de medalhas, que será atualizado ao longo dos dias. A consulta pode ser geral, por atleta, por modalidade… e ainda tem uma seção de informações sobre as medalhas. Uma curiosidade: elas pesam entre 375g e 400g – e a medalha de ouro é composta de 92,5% de prata (!) e tem apenas 1,34% de ouro.

Athletes: dá para buscar, um a um, todos os competidores, de todos os esportes, por país ou por modalidade. Na ficha de cada um aparecem as competições, as medalhas conquistadas e minúcias como a data de nascimento, altura e peso. E, ainda por cima, tem links para a página do Facebook de determinado atleta e até o e-mail dele/dela, se disponível. Incrível.

My Games: aqui dá para escolher um país e consultar notícias (do país escolhido, claro), medalhas, e programar eventos favoritos e reminders para que você não perca nenhum momento de seu atleta ou modalidade escolhida.

Deixe sua opinião sobre o app!