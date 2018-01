Acompanhe de maneira fácil e rápida seus créditos (liberados e não liberados), prêmios de sorteios e resgates da Nota Fiscal Paulista diretamente em seu smartphone Android com o app CPF na Nota – grátis no Google Play (requer o Android 2.1 ou superior).

O app foi desenvolvido pela Emonitor e o site oficial está aqui. É preciso, claro, que você seja cadastrado no programa da Nota Fiscal Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, que devolve 30% do ICMS recolhido por determinado estabelecimento comercial aos consumidores, desde que informem o CPF no momento da compra do produto.

O app acessa a base de dados da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz/SP) e apresenta os dados se sua conta por semestre – clicando em cada um deles, dá pra ver os detalhes de cada nota (o quanto você gastou e o quanto de crédito foi gerado).

A miniatura com o detalhamento de cada nota e os itens comprados também pode ser consultada:

Testei o app – ele é rápido e funciona muito bem. Recomendo.