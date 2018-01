Snappin é um app brasileiro que possibilita pagamentos online de contas de consumo, via smartphone, em bares e casas noturnas, que já pode ser utilizado em mais de 20 estabelecimentos de quatro estados – SP, RJ, MG e SC – veja a lista dos locais aqui.

O grande benefício em usar o app, além da facilidade, é poupar o tempo que seria perdido em filas. O Snappin está disponível para Android (aqui) e iOS (aqui).

Funciona da seguinte forma: depois de instalar, o usuário insere os dados de até três cartões de crédito válidos no app – para escolher um deles na hora dos pagamentos. O sistema é integrado com as bandeiras Visa, MasterCard, Credicard, Diners e American Express. Esta é a tela de cadastro:

Quando for a um estabelecimento que usa a tecnologia, basta acessar o app que o Snappin associa sua comanda de consumo ao seu smartphone. Os desenvolvedores abrem ainda a possibilidade de o app enviar ofertas personalizadas ao dono do smartphone, enquanto ele estiver no local.

Chegada a hora de sair, basta escolher o cartão com o qual o pagamento será feito. A transferência é realizada instantaneamente e o usuário recebe, diretamente no smartphone, o cupom provando o pagamento, para deixar o local sem precisar pegar a fila do caixa. É possível visualizar todos os itens cobrados diretamente no app. A cada conta paga, há a cobrança de uma taxa de R$ 4,99.

Há até mesmo a opção de digitar o CPF para constar na nota fiscal:

Também dá para escolher múltiplas comandas para pagar, tudo diretamente via app:

Os desenvolvedores garantem que os dados são protegidos e ficam encriptados de maneira segura pela Braspag, empresa de processamento de pagamentos que atua em diversos países, de propriedade do Grupo Cielo.

O Snappin tem como sócios o Grupo Fit (do ramo de entretenimento) e a paulista OZ Technology (empresa de tecnologia especializada em pagamentos). O conceito do app foi desenvolvido pela agência de publicidade Ogilvy & Mather.