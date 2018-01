Por Daniel Gonzales

danielgonzales@gmail.com

A cada minuto embaixo do chuveiro, lá se vão nove litros de água pelo ralo. Faça as contas: 15 minutos de banho, 135 litros gastos. Se você “perde a hora” por causa do calorão – o que é péssimo para o meio ambiente, pois as represas do Sistema Cantareira, na Grande São Paulo, atingiram o nível mais baixo da história – conte com a ajuda do seu iPhone para te “arrancar” do chuveiro e fechar a torneira. Instale o app gratuito Sai desse Banho(apenas para o iOS).

Caso você não saia do chuveiro em um tempo programado, uma música irritante – mistura de brega, axé e música eletrônica, que não para de tocar -dispara em volume alto no aparelho. A ideia é que você saia do chuveiro para desligar o som.

O aplicativo, criado pela ONG SWU (Movimento de Conscientização pela Sustentabilidade) propõe que você diminua o tempo de seu banho (se costuma tomar de cinco minutos, reduza para quatro, de dez para oito ou de 15 para 12 minutos). Escolhida a opção, é só deixar o iPhone por perto e pronto – o cronômetro começa a correr.

O app guarda um “histórico de banhos”, tornando fácil visualizar quanto tempo você vem gastando no chuveiro:

E também calcula quanto você economizou de água, reduzindo o tempo de seus banhos. Faça as contas: se reduzir o banho de 15 para 10 minutos, a economia vai superar 1.300 litros no mês.