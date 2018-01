Álcool ou gasolina (Android) – é um app leve (tem apenas 55 kb) e que calcula o consumo de um veículo flex abastecendo com álcool ou com gasolina, determinando a melhor opção (menor gasto), dependendo dos preços dos combustíveis e o consumo do veículo com cada combustível. Há a opção de fornecer os dois valores de consumo de seu veículo para resultados mais precisos e ainda calcula médias de gastos e consumos semanal ou mensal.

Álcool x gasolina (Android) – App simples e descomplicado que apresenta a melhor opção no abastecimento, bastando inserir os valores dos combustíveis. Gasosa (Android) – App simples que faz dois tipos de cálculo: informa se é mais vantagem abastecer com etanol ou gasolina e permite a você inserir as médias de consumo de seu veículo, em km/litro, para cálculos ainda mais precisos. ACHE O COMBUSTÍVEL MAIS BARATO Tanto o Google Play, a loja de apps para Android, quanto a App Store, a loja do iOS, têm ainda outra categoria de apps úteis que ajudam a economizar na hora de abastecer: os aplicativos que usam os serviços de geolocalização dos aparelhos para encontrar postos e mostrar preços de combustíveis a seu redor. Confira alguns deles: Proteste Postos (Android, aqui e iOS, aqui) – indica em tempo real qual posto de combustível tem gasolina, álcool, GNV ou diesel pelo preço mais barato e acha os mais próximos. Postos Combustível Brasil (Android) – Usa o GPS ou a localização via rede celular para achar os postos mais próximos, com lista de preços e eventuais descontos nos valores. Calcula sua distância até o posto e exibe como chegar lá em um mapa. Postos Brasil (iOS) – Segundo a descrição na App Store, trata-se do “maior guia de postos de combustíveis do Brasil”. Encontra os postos mais próximos e compara os preços e a qualidade dos serviços, baseado na experiência dos usuários. É capaz de adicionar uma lista de postos favoritos e informar o dono do iPhone quando ele estiver nas proximidades. MapLink Postos (versões para iOS e BlackBerryOS) – Mostra o valor médio dos combustíveis nos postos na sua região, simula abastecimento com álcool ou etanol e informa qual o melhor combustível para seu veículo.