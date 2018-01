Confira esta seleção de aplicativos de vídeo, imagem, e-mail e produtividade, para as quatro principais plataformas móveis do mercado.

Rockpack (iOS, grátis) – O aplicativo reúne diversos canais e fontes de vídeos na internet e lhe apresenta de maneira organizada, clara e com um bonito visual. Divirta-se navegando por centenas de canais de portais, blogs, artistas, chefs de cozinha, times de futebol, estilistas, corporativos e mais. Assine os que desejar. E, com poucos toques, o app permite a criação de canais de conteúdo personalizado, dos assuntos que você mais gosta. Quando acessar qualquer vídeo que você ache interessante, basta criar em um ícone e ele será adicionado na hora a seus canais. Dá também para adicionar seu(s) próprio(s) canal(is) do Youtube a suas coleções. Depois, as seleções personalizadas de vídeos podem ganhar um toque a mais, com capas e molduras, e depois elas podem depois ser compartilhados com amigos em redes sociais como o Facebook e o Twitter.