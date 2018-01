Problemas para lembrar as datas dos aniversários dos amigos e familiares? Os dois apps de iOS que indicamos hoje, um pago e um grauito, te ajudam. Ambos facilitam a vida sincronizando com o Facebook e concentrando a lista de todos os seus contatos que estão aniversariando em um único lugar.

Vou falar primeiro do app pago, Occasions (US$ 0,99 na iTunes Store). O aplicativo é feito especialmente para iPhone e iPod Touch (mas funciona no iPad), com iOS 3.0 ou superior. O Occasions permite a importação dos aniversários de pessoas na sua lista de contatos e também direto do Facebook.

O app utiliza o sistema de notificação da Apple para te lembrar dos aniversários:

É possível, ainda, programar o número lembretes na ‘badge’ (aquela bolinha vermelha) no ícone do aplicativo, por meio de push, e adicionar feriados à lista de lembretes. O app também é customizável com temas e cores:

FACEBOOK BIRTHDAY

Muito interessante, mas você não quer pagar nada? Baixe então o gratuito Facebook Birthday, que em alguns aspectos é até melhor que o Occasions. Esse app tem versões para iPhone e iPad. Ele sincroniza automaticamente com sua lista de amigos da rede social (é necessário inserir e-mail e senha e conceder acesso ao Facebook).

Esta é a cara do app:

Rapidamente, seus amigos estarão organizados por data de aniversário e, de quebra, com a idade que completarão. Fiz o teste com meu próprio Facebook (tenho 920 amigos) e a sincronização demorou 10 segundos. O app atualiza a lista de aniversários automaticamente, cada vez que é aberto.

Do próprio app, é possível dar parabéns para os aniversariantes e programar um alerta custumizado para cada um, para que você lembre do aniversário um, dois, três dias, uma semana, um mês antes…. você é quem manda.