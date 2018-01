Widgets e apps que mostram o estado da bateria existem aos montes no Google Play (antigo Android Market). São centenas, e escolher um que seja bonito e útil pode se tornar uma tarefa complicada. Hoje vou indicar o que eu uso: Bateria (sim, só isso mesmo). É grátis no Google Play e funciona praticamente em qualquer dispositivo Android, desde a velha versão 1.5 (Cupcake).

Simples, leve, visual interessante, o app tem um grande atrativo: um sistema inteligente que passa o tempo todo calculando como você está usando seu smartphone ou tablet Android e atualizando o quanto você terá de autonomia se mantiver aquele determinado perfil de utilização. Uma grande ideia que já “salvou minha vida” e evitou que eu ficasse sem bateria durante o dia, muitas vezes.

Mais simples de usar, impossível: é só instalar e posicionar o widget na “área de trabalho” de seu Android. Fica assim (o widget é aquele ali embaixo da previsão do tempo):

Ele está me dizendo que tenho 19h16m de autonomia se mantiver esse uso – à noite, em casa, wi-fi ligado (mas sem baixar a cada 15 minutos o e-mail da empresa) e com a tela apagada na maior parte do tempo.

Caso eu comece a utilizar o celular para fazer ligações, jogar, ouvir música, acessar internet ou o Google Play, praticamente na mesma hora o app faz um recálculo e a autonomia baixa. Se eu plugar o cabo de força ou o celular na USB, para carregá-lo, o cálculo muda e o widget passa a exibir o quanto falta para a bateria chegar em 100%. Simples e automático.

Existe ainda a opção de mostrar a porcentagem exata na barra superior:

Teste e nos conte o que achou. Conhece outro app desse tipo que também é bom? Conte também.