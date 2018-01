Confira as sugestões desta semana. São três apps recém-lançados.

Blit (iOS, US$ 0,99)– Aplicativo bastante útil para você que usa o iPhone ou o iPad para digitar / enviar textos longos por e-mail ou mesmo precisa separar trechos de notícias, artigos ou outros conteúdos postados na internet, para leitura posterior ou para guardar. Com o Blit, basta selecionar o texto desejado – não há limite de tamanho – e, com um toque, ele transfere todo o conteúdo automaticamente para o computador. Se desejar, você pode também digitar texto diretamente em uma caixa, no aplicativo, e transferir para quem você quiser, na hora. Muito útil para armazenar conteúdo de aulas ou anotações de reuniões, por exemplo. O Blit trabalha conjuntamente com uma conta Dropbox, que é gratuita, e para onde os textos são enviados.