A partir desta segunda, 20, o blog apresenta a série especial 100 aplicativos para facilitar a sua vida. Pelos próximos 10 dias, mostraremos 10 apps por dia, para smartphones e tablets que usam os sistemas operacionais Android e iOS, separados em categorias como produtividade, notícias, saúde, finanças, para escritório, entretenimento, etc. As listas terão tanto aplicativos gratuitos quanto pagos.

A série mostrará apenas aplicativos novos, recém-atualizados ou menos conhecidos. Vamos “fugir” dos apps mais tradicionais – entre estes, cito exemplos como Flipboard, Evernote, Skype, Dropbox, Instagram, etc.

É lógico que daria para listar 500, 1.000 ou 5.000 apps de cada categoria. Por isso, os comentários estão sempre abertos para suas sugestões e indicações que completem as indicações.

PRODUTIVIDADE

Hoje, no primeiro dia da série, confira nossa relação de apps de produtividade:

Jorte Calendar (Android e iOS, grátis) – Um organizador pessoal planejado para trazer o visual de uma agenda de papel a seu dispositivo móvel, este app é repleto de recursos e opções de personalização.

Permite a criação de compromissos, listas de tarefas e de anotações, com lembretes como alarmes e alertas (você escolhe o tempo e o tipo de alerta). Tem marcação de compromissos importantes e já cumpridos por cores e ícones. Você escolhe o tipo de visualização: por dia, semana ou mês. Selecione também o tipo de fonte do seu calendário. Aplique automaticamente os feriados nacionais de diversos países. E dá para sincronizar tudo, de e para o seu aparelho, via nuvem, com a agenda de sua conta Google (Google Calendar).

Rethink (Android, R$ 4) – Um app de lista de tarefas e ‘to-dos’ que foge do padrão tradicional. Em vez de apenas anotações com alarmes, o Rethink permite atachar um contexto a cada tarefa. Como? Basta definir parâmetros como localização, horário ou proximidade com certa rede wi-fi, por exemplo, que o app se encarrega sozinho de te avisar do que você tem que fazer. Exemplos: precisa comprar leite? É só marcar a localização de seu supermercado favorito que o Rethink te avisará quando você estiver perto de lá. Necessita entregar um relatório no trabalho? O app detecta quando você entrar na rede wi-fi da empresa e te avisa. Se necessário, combine um ou mais parâmetros para suas tarefas, crie categorias de cores para elas e sincronize tudo com seu app de calendário padrão.

Voice Ditaction (iOS, US$ 0,99) – É só falar que seu iPhone ou iPad escreve para você. O conceito em si não é novo – há dezenas de apps do tipo – mas o diferencial desse app recém-atualizado é que ele é simples, leve, e entende português, além de pontuação. Reconhece, ao todo, 22 línguas. As entradas de voz-para-texto podem ser enviadas por SMS, e-mail ou enviadas a qualquer outro app de texto ou anotações, ou mesmo postadas em redes sociais. Sugere, em uma lista, palavras não entendidas.

Smart Voice Recorder (Android, grátis) – O melhor app de gravação de voz para Android, capaz de captar sons com qualidade impressionante (ou menor, para poupar espaço). Tem um recurso interessante de supressão de silêncio, que pausa e retoma a gravação automaticamente, permite escolher qual será a ‘tag’ das suas gravações (nome de alguma reunião, data/hora, etc), e exibe notificações de conclusão. Dá para nomear a gravação após a conclusão e compartilhar tudo em redes sociais ou serviços em nuvem.

Whiteboard (iOS e Android, grátis) – Um app de desenho colaborativo em tempo real, que permite o compartilhamento de anotações instantaneamente em casa, em empresas, reuniões, palestras aulas, etc. Basta que os dois dispositivos estejam na mesma rede wi-fi para visualizar, em um, tudo o que for desenhado no outro. Permite ajustes de cores, largura do pincel, etc. Dá também para salvar os desenhos na nuvem e redes sociais. E também para usar para jogar “Jogo da Velha” em tempo real.

Genius Scan Documento (iOS, Grátis PDF Simples de entender e usar, esse aplicativo transforma seu iPhone ou iPad em um scanner de bolso. Muito melhor do que fotografar seus documentos diretamente com a câmera do dispositivo, o app detecta automaticamente a perspectiva e as bordas do seu documento, pode fotografar em cores ou branco e preto e tem opções como a criação e exportação da imagem em .pdf, impressão e compartilhamento via wi-fi ou redes sociais.

BoaLista (Android e iOS, grátis) – Pesquise online uma database com mais de 250.000 produtos digitando o nome ou escaneando o código de barras com a câmera do seu aparelho. Monte listas de compras e pesquise preços do determinado artigo nos supermercados mais próximos, usando os serviços de geolocalização do smartphone, para economizar.

Nas listas, marque os itens já comprados e os que faltam comprar, inclusive offline. O app mantém um histórico de suas compras e também tem um lado colaborativo: você pode informar o preço de um determinado produto em certo local; o varejista também têm à disposição um canal de ofertas para cadastrar as de seu estabelecimento. Um app nacional e excelente.

Popplet (iOS, grátis) – Um aplicativo que serve para guardar e organizar visualmente suas ideias e mesmo, com elas, montar bonitos gráficos que podem ser usados em apresentações, trabalhos escolares, criações de galerias ou portfolios. Use durante a aula, em sessões de brainstorming, como um diário de viagem, scrapbook virtual… O app tem várias opções de personalização, estilos e cores e possibilita salvar seus projetos e exportá-los em .jpg ou .pdf.

Assistente BR 2 (Android, R$ 6,90) – Um assistente virtual para o seu dispositivo Android que usa a tecnologia de linguagem natural para responder a perguntas, encontrar aplicativos, fazer ligações ou mandar SMS e e-mails e e conectá-lo com vários serviços na web, como Google, Youtube, redes sociais, etc. Entende comandos simples, como “ligue para o Jorge”, “como está o tempo hoje em São Paulo”, “como faço para chegar até a cidade do Rio de Janeiro”, “quem foi João Paulo II”, etc.

O app não inclui voz (ele executa os comandos, mas não responde), mas opcionalmente, você pode baixar um pacote e instalar, além de escolher o nome do seu assistente. Semelhante ao Siri do iOS, esse app se diferencia dos outros do tipo por entender bem o português.

Keeper (iOS, grátis) – Onde eu marquei a senha do meu e-mail? Cadê o login daquele site? Esqueci a senha do Instagram! Qual é mesmo a senha do banco pela internet? – nunca mais passe por esse tipo de situação com o Keeper, que armazena suas senhas e logins, auto-preenche seus dados em sites, sincroniza suas informações entre dispositivos móveis e computadores, faz backup de seus dados na nuvem e tem, como diferencial, a possibilidade de compartilhar alguns ou todos os dados com outros usuários do app, o que é ideal em famílias ou também no uso em empresas (compartilhe senhas de redes e computadores com sua equipe, por exemplo). Outro diferencial: o app tem, embutido, um “gerador de senhas” caso você esteja sem ideias. De quebra, protege os dados com criptografia de nível militar.

Amanhã, terça, dia 21, 10 aplicativos para facilitar a sua vida no trabalho e escritório. Acompanhe.