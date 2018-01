Nossa dica de hoje é para smartphones e tablets Android: o Box.net. O excelente app de armazenamento de arquivos na nuvem – fotos, vídeos, músicas, documentos, dados em geral lançou nova versão. A atualização vem com uma grande novidade: atualize o app caso já tenha instalado ou instale via Android Market que você vai ganhar, na hora, 50 GB – isso mesmo, 50 gigas – de espaço de armazenamento online, para usar como quiser. De graça e para sempre.

Vale a pena? Com toda a certeza. Por isso, a dica do blog é atualizar imediatamente, caso você já tenha o app instalado em qualquer aparelho com o sistema operacional do robozinho verde. A ‘promoção’ só é válida até o dia 23 de março.

O Box.net anunciou ainda outras novidades para o Android: o limite de tamanho individual de cada arquivo, antes de 25 Mb, aumentou para 100 Mb. Há agora uma função de compartilhamento de arquivos e pastas com outros usuários do app e a possibilidade de fazer upload de vários arquivos de uma vez só, direto do cartão SD.

O app de Android traz também um widget, que pode ser adicionado à área de trabalho dos tablets e celulares. A partir dele dá para criar fotos, vídeos e áudio e subir diretamente para a nuvem, além de sincronizar conteúdos.

Existe um interessante ‘add on’ do Box.net para o Dolphin Browser, o melhor navegador disponível para o Android. Com ele, é possível fazer o upload de qualquer página ou arquivo do browser diretamente para sua conta Box.net. Ideal para guardar uma foto legal encontrada na internet ou algo para ler depois, sem ocupar espaço no dispositivo.

Multiplataforma, o Box.net pode ser acessado de computadores e também de dispositivos iOS (iPhone, iPod Touch, iPad). No ano passado, o desenvolvedor fez uma promoção semelhante para a plataforma Apple – quem atualizava o app ganhava 50 Gb grátis.