Breakup Text é um app para o iOS (US$ 0,99, funciona no iPhone, iPad e iPod Touch) que dá uma forcinha na hora de terminar um relacionamento. Nada de conversas constrangedoras neste momento tão difícil para os casais – dizem os desenvolvedores. Use o aplicativo para gerar uma mensagem curta, de 160 caracteres, e dizer simplesmente que perdeu o interesse em seu(sua) parceiro(a). Ou dê uma desculpa mais elaborada: “fui engolido por um urso”.

Simples ao extremo, o app tem como propósito economizar tempo e “terminar um relacionamento de forma rápida e prática”, segundo os desenvolvedores, Jake Levine e Lauren Leto. Depois de escolher o sexo de quem você está ‘terminando’, basta selecionar sua desculpa, dizer se o relacionamento e o motivo, gerar sua frase e mandar tudo por SMS.

Eles garantem que se inspiraram nas peripécias amorosas de conhecidos , em Hong Kong, para criar o app, que no fundo é uma “grande piada”, segundo dizem.

Levine diz que em alguns casos, quando seus amigos conheceram pessoas em bares, seria “hilário mandar e-mails longos e dramáticos explicando os motivos do término de um relacionamento”.

Você usaria o app?