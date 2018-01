Carbon é um app para o Android da série dos muito úteis. É uma ótima solução para o backup de seus apps.

O backup de seus aplicativos pode ser feito no seu próprio Android, no cartão SD ou computador (Windows, Mac ou Linux), na versão gratuita, ou também em três dos mais usados serviços na ‘nuvem’: Google Drive, Box,.net ou Dropbox (apenas na versão ‘premium’), disponível aqui (R$ 10,13). Para guardar o backup no computador, é só instalar o Carbon Desktop Manager.

O app é bastante intuitivo e simples: é só selecionar os apps desejados e realizar o backup no local desejado:

Existe uma opção interessante – a de fazer backup apenas dos dados de determinado aplicativo. Numa situação em que você tenha que resetar seu Android por algum motivo, basta refazer o download do app no Google Play e restaurar apenas seus dados. Essa opção de backup ocupa menos espaço:

O Carbon guarda ainda dados de ligações, SMS e contas de e-mails.

A versão paga do app traz mais funcionalidades interessantes:

– Possibilidades de backup com hora marcada, com a periodicidade que você quiser (e de quais apps você desejar)

– Sincronização em nuvem

– Possibilidade de sincronização de backups entre dispositivos Android – na prática, dá para replicar todo o conteúdo de um deles em outro aparelho.