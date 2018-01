Usuários de iPhone e celulares com Android já têm à disposição um app brasileiro de GPS que calcula rotas levando em conta o trânsito em tempo real, evitando engarrafamentos, obras, acidentes, etc: o Vivo Co-Piloto Trânsito. O uso do app é restrito a clientes da operadora Vivo, mediante uma assinatura semanal de R$ 2,39 (para aparelhos Android) ou US$ 4,99 (iOS). Para ambas as plataformas, o app possibilita um período de testes.

Lançado pela operadora de telefonia móvel em parceria com a empresa de software de navegação NDrive Navigation Systems, o app traz informações de tráfego para as seguintes cidades: Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Fortaleza, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. O download para Android está aqui e o para iOS, aqui.

Uma das principais atrações é tela de “eventos de trânsito”, que mostra todos os engarrafamentos e outras ocorrências no caminho, no momento em que o usuário traça determinada rota. Os eventos são atualizáveis assim que o dono do aparelho desejar – basta tocar na opção.

Outra possibilidade interessante é o dono do aparelho fazer o download dos mapas e instalá-los diretamente no dispositivo, reduzindo (e muito) o uso da conexão 3G no dia a dia.

A lista de recursos do app traz ainda:

– Possibilidade de compartilhamento de rotas no Facebook, envio por e-mail e postagem de rotas e check-ins no Foursquare.

– Botão ‘colaborativo’, onde o usuário pode reportar ocorrências diretamente no app.

– Pesquisa de pontos de interesse próximos em qualquer local (Google Local Search) e modo de assistência em viagens.

Caso o usuário deseje, pode cancelar a assinatura ou fazer uma nova, a qualquer momento.