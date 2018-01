O app YouTube Capture (para iOS), que desembarcou hoje na App Store brasileira, facilita ao máximo o processo de fazer upload de seus vídeos instantaneamente, direto para o YouTube. O aplicativo é gratuito – e é daqueles ideais de se instalar para ter sempre à mão na época de férias.

Simples e fácil de usar, o app requer, logo no primeiro uso, que você faça o login com sua conta Google, a mesma usada para assinaturas e uploads no YouTube.

Depois, é só gravar os vídeos que você deseja ver no YouTube direto pelo app. Basta digitar um título e pressionar “fazer upload”. Os vídeos também são salvos no álbum de seu iPhone.

Existe a possibilidade de adicionar efeitos como trilha sonora e efeitos de cor e estabilização da imagem, além de escolher a qualidade do vídeo. É possível também “travar” o iPhone para capturar o vídeo apenas na posição horizontal.

O aplicavo permite que você faça compartilhamento de seus vídeos também para outras redes sociais (são três opções disponíveis): Google+, Facebook e Twitter.