Transforme seu iPhone, iPad (2 ou superior) ou iPod Touch em uma webcam – e divirta-se transmitindo video de um lugar a outro – com o app Mini WebCam. É grátis, leve, rápido e sem a necessidade de instalar qualquer outro software ou plugin – e muito menos de usar fios.

O app é bastante simples de usar. Basta iniciar o Mini WebCam no dispositivo Apple e digitar, em browser em outro aparelho conectado à mesma rede wi-fi, o número de ip informado pelo programa.

Dá para transmitir vídeo, por exemplo, de um iPhone para um PC, Mac, tablet (iPad ou Android) ou outro iPhone ou smartphone rodando qualquer sistema operacional (Android, Windows Phone, etc).

Nos teste que fiz, só não funcionou no Google Chrome e, no Internet Explorer, apresentou alguns travamentos. Assim, sugiro outro dispositivo Apple (veja o vídeo pelo navegador Safari) ou então, no PC, use o Firefox.

O aplicativo permite a escolha da qualidade do vídeo (baixa, média ou alta) e ainda possibilita o uso do flash do aparelho usado como câmera para iluminar a imagem no escuro.

Algumas sugestões de utilização: câmera de segurança; monitor de bebês; na cozinha, para vigiar algo que esteja no fogo enquanto você não quer ficar lá. Deixe suas crianças brincando em um cômodo e fique em outro, monitorando pelo vídeo; etc

Dois pontos negativos: nada de som na transmissão; e anúncios aparecendo o tempo todo, por se tratar de um app grátis (nada que atrapalhe o uso).