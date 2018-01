Duas dicas, hoje, de aplicativos de imagem – um para adultos, outro para crianças. Ambos tem versões básicas gratuitas (por si só, já muito boas) e também a possibilidade de compra de mais recursos dentro dos próprios apps. Aproveite:

Pho.to Lab (para iOS aqui e para Android aqui) – Esse editor de fotografias é excelente e muito simples de usar. Escolha uma foto de sua biblioteca (ou tire na hora), selecione a área para aplicar um efeito e, com um toque, o app faz tudo para você. Depois, simplesmente salve, mande por e-mail ou poste a imagem em redes sociais.

Há alguns bem divertidos – coloque qualquer imagem em uma cédula de dinheiro, na capa de uma revista, faça montagens de rostos, aplique bordas, “cartoonize”, sobreponha figuras e símbolos, cole fotos, adicione efeitos artísticos… a imaginação é o limite. Há mais de 700 efeitos disponíveis – parte dos pacotes é paga.

Let’s Color – esse app é diversão na certa para a criançada. Do lado esquerdo fica uma caixa de lápis de cor virtual e, no centro, desenhos para pintar. Tem sereia, Chapéuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, etc. A versão básica já traz várias imagens, mas se você quiser mais, dá para comprar pacotes com mais desenhos pelo próprio app.

No ícone inferior, é possível escolher o modo de pintura: balde de tinta ou com pincel (com intensidade da aplicação da “tinta”).