ClevCalc (Android, grátis) – Muito além que uma simples calculadora de expressões matemáticas, esse app traz embutidas funções poderosas e úteis para facilitar o seu dia a dia. Além da calculadora geral (suporte a operações aritméticas básicas, raiz quadrada, fórmulas com parênteses e funções simples de engenharia), o ClevCalc tem conversor de unidades, conversor de moedas com as cotações em tempo real, calculadora de descontos, preços unitários, de fusos horários, de datas (o intervalo em anos, meses, dias entre um dia e outro), saúde (Índice de Massa Corporal) e até mesmo gastos com combustível.

Adguard Pro (iOS, US$ 0,99) – Com este aplicativo, é possível prevenir que outros apps exibam propagandas e anúncios, recurso muitas vezes utilizado pelos programadores ao disponibilizar aplicativos gratuitos. O Adguard é capaz de bloquear anúncios, phishing, malware e conteúdo adulto não apenas no Safari, browser padrão do iOS, mas também evita que outros apps gastem dados para baixar tais conteúdos. São mais de 50 filtros diferentes para prevenir você de ver anúncios de diversos provedores, além de tornar a navegação e a experiência geral de uso do dispositivo mais rápidas.

SmartProfile (Windows Phone, grátis) – Crie e acione automaticamente diversos perfis em seu dispositivo a partir de regras, como por exemplo a localização, um determinado horário ou entrada na área de cobertura de certa rede wi-fi. São dezenas de combinações a escolher, por exemplo: à noite, desligar o wi-fi, dados móveis e reduzir o brilho do dispositivo; no trabalho, deixá-lo no modo silencioso; na academia, aumentar o volume ao máximo, etc. O número de perfis que podem ser adicionados (e também acionados manualmente) é ilimitado.