Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Ouça as dicas do blog também às segundas, quintas e sextas, na Rádio Estadão (FM 92,9, na Grande São Paulo) ou online, em radio.estadao.com.br/player. Acompanhe também o Link Estadão, todos os sábados, às 17h, na Rádio Estadão. Alguns dos aplicativos também aparecem na coluna Rádio Blog Digital, pela Eldorado FM (107,3 MHz, na capital e Grande São Paulo), de segunda a sexta-feira.

Pintasking (Android, grátis) – Este aplicativo permite a criação de atalhos para os seus apps preferidos ou a outras tarefas de seu smartphone (por exemplo, enviar um e-mail, abrir um site de maneira integrada com o browser, etc). Estes atalhos, flutuantes, podem ser colocados em qualquer lugar da tela, e ficam sempre disponíveis, facilitando o acesso a suas tarefas diretamente da tela em que você desejar. Assim, é possível alternar para qualquer dos aplicativos a qualquer momento, facilitando a produtividade e deixando mais ágil o uso do smartphone.

Star Marker Sing and Discover (Android, grátis) – Este aplicativo traz mais de 800 músicas em formato de karaokê. Basta selecionar suas preferidas e gravar seus próprios clipes, registrando tudo com a câmera frontal do smartphone – a letra corre em tempo real na parte inferior da tela. Depois, é só salvar seus vídeos ou compartilhá-los no YouTube ou Facebook. O app também tem uma seção de rede social, onde dá para interagir com outros fãs dos mesmos artistas e bandas e também compartilhar seus vídeos.

Forget me Not (iOS, US$ 0,99) – Com este aplicativo, é possível programar um ou mais alertas com base em localização, e adicionar tarefas a cada um deles. Quando estiver chegando ao trabalho, você pode receber um lembrete sobre uma tarefa, compromisso ou reunião; perto da faculdade, seja lembrado de alguma aula importante; quando passar ao lado do supermercado, o app pode lhe avisar sobre algo que você precisa comprar. A lista de possíveis usos só depende da sua imaginação. É possível configurar a distância a partir da qual cada aviso será exibido na tela.

Infltr Infinity Filters (iOS, US$ 1,99) – App de fotografia que traz, de maneira combinada, mais de um milhão de possibilidades de filtros para suas imagens, e com um diferencial em relação às outras dezenas de aplicativos do tipo disponíveis no mercado: ele permite a aplicação e a troca dos filtros diretamente sobre a tela da câmera, para que você veja como vai ficar a imagem antes de registrá-la. Para isso, basta mover os dedos em qualquer direção, e escolher a intensidade de aplicação de seus filtros preferidos, que podem ser salvos para uso posterior.

Xender (Windows Phone, grátis) – Conecte o smartphone ao PC em poucos cliques e troque arquivos entre os dispositivos por wi-fi (não é preciso ter conexão de Internet). Basta acessar, via browser, uma URL fornecida pelo aplicativo, e você está pronto para as operações mais comuns, com qualquer tipo de documento, imagem, áudio, vídeo, etc: cortar, copiar, colar, renomear, deletar. O app tem uma função avançada que permite que até quatro computadores acessem o smarphone, facilitando o uso em ambientes corporativos.

Square Photo (Windows Phone, R$ 2,50) – Com este app, quem usa Windows Phone consegue postar fotos em qualquer formato (horizontal ou vertical), sem ter que cortar a imagem, no Instagram, pois o app de fotografia ainda não oferece essa possibilidade na plataforma da Microsoft. O app aplica margens acima/abaixo ou na direita/esquerda de sua imagem, e as margens podem ser preenchidas com cor (você escolhe o tom e a intensidade), ou mesmo com um gradiente obtido da própria foto. Depois, é só postar diretamente no Instagram, ou apenas salvar suas imagens.