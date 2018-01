Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Video Pocket (Android, grátis) – Este aplicativo permite fazer o download de vídeos de dezenas de provedores diferentes (incluindo o YouTube), que depois podem ser salvos no dispositivo e vistos offline. É muito fácil de usar: basta colar o URL que o download é feito em questão de segundos, ao toque de um botão – e uma barra de notificação do progresso do download aparece automaticamente. Há também suporte a download do áudio de qualquer vídeo, nos formatos aac ou mp3. Recém-lançado, o app ainda está em fase de desenvolvimento e os criadores prometem adicionar logo outras funcionalidades.

Animated Slideshow Maker (iOS, grátis) – Crie animações com imagens estáticas em forma de slideshows com dezenas de animações únicas, efeitos de filtros, músicas de fundo e marcas d’água. Entre as transições disponíveis estão: flash, esfumaçamento, flutuação, efeito carrossel e muitas outras. Você pode facilmente ajustar o tempo de exibição de cada imagem e, se desejar, importar a sua trilha sonora diretamente do iTunes. Na marca d’água, é possível mudar cores, fontes, tamanhos e sombras. Depois, é só salvar suas criações no dispositivo na forma de GIFs animados, ou compartilhar diretamente do app em redes sociais.

Voice Translator (Windows Phone, grátis) – Tradutor baseado em nuvens que funciona tanto para textos quanto para conversão de texto em voz, via TTS (text to speech), com suporte a 55 idiomas diferentes. Para a maioria deles, é possível digitar uma palavra ou sentença, convertê-la e ouvir a tradução – e é possível variar a velocidade de leitura. O app é bastante útil em viagens e também para estudantes de idiomas. Existe também suporte a blocos dinâmicos na área de trabalho do Windows Phone. Você pode adicionar um ou mais deles e aprender palavras novas nos idiomas que desejar, todos os dias.