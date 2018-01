A série 100 aplicativos para facilitar a sua vida chega hoje ao quarto dia destacando o tema finanças. São apps para iOS, Android e Windows Phone, gratuitos e pagos, para lhe ajudar em seus investimentos e sonhos, controlar suas despesas, ajudar na hora de pagar uma conta, converter valores de uma moeda em outra, escanear o código de barras de seus boletos, dividir despesas em um restaurante e mais.

FINANÇAS

InvestCalc (iOS, US$ 0,99) – App brasileiro idealizado para ser uma calculadora de investimentos totalmente configurável. Permite a simulação de diversas situações futuras, como quanto é preciso guardar por mês para juntar certa quantia de dinheiro no banco, com quanto é necessário contribuir para se aposentar com um valor X, quanto você precisa ter para viver de renda, quanto você receberá se decidir se aposentar antes da hora, quanto você terá no banco se depositar certa quantia hoje e deixar o dinheiro intocado por 20 anos…

O app permite simular e descobrir diversos tipos de incógnitas para um mesmo cálculo. Ainda calcula parcelas de financiamentos e simula pelas tabelas Price ou SAC. Tem um conversor de taxas de juros, mensal x anual, embutido e gera relatórios detalhados dos cálculos executados, que podem ser enviados por e-mail.

Cartão Fácil (Android versão grátis e paga, R$ 6,22) – Este aplicativo é muito útil para controlar seus gastos, faturas e limites de cartões de crédito. Entre com suas despesas e dê baixa nas faturas pagas que o app calcula qual o limite ainda disponível no cartão e informa onde e quanto você gastou de maneira clara e fácil até mesmo para identificar os “vilões” das despesas. Ao ir dando baixas nas faturas já pagas, o limite do cartão vai sendo recalculado automaticamente.

A configuração é simples e intuitiva – basta definir o chamado “melhor dia para compras”, informado pela administradora do cartão, e é a partir deste dia que o app define na fatura de qual mês suas compras serão incluídas. A versão paga inclui, em relação à gratuita, melhorias como backup do banco de dados, baixa parcial de parcelas, e a possibilidade de gerar vários tipos de relatórios.

Yupee (iOS e Android, grátis) – App brasileiro para controle e gestão de finanças pessoais que tem um grande diferencial em relação aos outros do tipo: o campo “sonhos”, onde o usuário pode listar seus objetivos e descobrir a melhor forma de conseguir viabilizá-los financeiramente. O aplicativo estima quanto custará o sonho até se concretizar e mostra qual o valor que deve economizar por mês para atingir a meta, mostrando em tempo real o progresso obtido.

Além disso, você registra e altera pagamentos e recebimentos (únicos ou recorrentes), em diversas formas (dinheiro, boleto, cartão de crédito, etc.), visualizando suas contas por cores (em dia ou atrasadas), e pode classificá-las em categorias. Ainda gera relatórios e gráficos de suas finanças dos últimos três meses.

Bill Reminder (Windows Phone, versão grátis e paga, R$ 3,99) – Este app organiza suas contas por cores: verdes a vencer; amarelas vencendo no dia de hoje e vermelhas as já vencidas. Você também pode programar as datas de pagamento (mês a mês, semana a semana etc) que o app já calcula os próximos vencimentos sozinho. Tem suporte a atualizações no live tile na tela inicial, pop ups e alarmes para te lembrar das contas.

Gestor de Despesas Hand Wallet (Android, grátis) – Um gestor de despesas poderoso com vários diferenciais. Bastante completo, permite dividir seus gastos em mais de 100 categorias e subcategorias diferentes. Suporta múltiplas contas, gastos em moeda estrangeira e permite anexar imagens, documentos ou mensagem de voz a cada anotação, e gera gráficos de suas contas e rendimentos, com direito a contas de porcentagem de quanto cada gasto pesa no seu bolso.

Os diferenciais deste app são os seguintes: calcula os pagamentos exatos no seu cartão de crédito de acordo com o dia de vencimento da faturam para evitar surpresas; calcula juros de empréstimos; e divide/mostra suas despesas por tipo de consumo.

Calculadora financeira (Android, grátis) – App leve e último que faz cálculos de juros simples e compostos, descontos simples e compostos, desconto comercial e racional, montante, financiamento e tabela Price e SAC.

Divide a Conta (Windows Phone, grátis) – Muito útil nas saídas noturnas com os amigos, mais do que uma simples calculadora, esse app mantém até mesmo uma memória das despesas com contas passadas (pagou para seu amigo? Fica registrado lá). Dá para personalizar por quantos participantes será(ão) dividido(s) o(s) item(ns) da conta e ainda adicionar os 10% de taxa de serviço.

Bônus: existem bons apps semelhantes para iOS, como o Passa Régua (que faz cálculo das contas com e sem bebidas) e para Android, o Pagando a Conta.

Cigam Boletos (iOS e Android, grátis) – Esse aplicativo efetua a leitura do código de barras do boleto pela câmera do smartphone, evitando que você tenha que digitar aquela linha imensa de números – e tenha que começar tudo de novo caso erre algo. Capturado o código, dá para enviá-lo na hora para um computador Windows ou Macintosh, por e-mail ou mesmo automaticamente, sem mexer em mais nada, a partir de um software disponível no site do desenvolvedor.

Fazendo isso, é só “colar” a numeração em qualquer site de banco e efetuar o pagamento. Ou então deixar o internet banking aberto e a seta do mouse no campo destinado à digitação do código de barras, que os números são mandados automaticamente para a instituição financeira. O Cigam ainda armazena uma lista dos boletos lidos e seus respectivos valores, por ordem de pagamento ou data da leitura do código, e cadastra nomes de favorecidos.

Boleto Pago (Android e iOS, grátis) – Esse app recalcula os valores de boletos vencidos, apresentando o valor final dos títulos com base nas seguintes informações: valor final de títulos com base nas seguintes informações: valor original, data de vencimento, nova data de pagamento e as condições previstas para juros e multas. O aplicativo guarda um histórico das contas em atraso que o usuário já pagou.

SmartCoin (iOS, US$ 0,99) – Uma lista de 175 moedas com cotações atualizadas em tempo real, com valores conversíveis de e para cada uma delas é o grande atrativo desse app, apontado como o melhor do gênero disponível na App Store. O SmartCoin é capaz de calcular o câmbio de até quatro moedas simultaneamente, possibilita que você salve uma lista de favoritas e salva resultados das últimas conversões.

O app ainda é capaz de gerar gráficos de taxas de câmbio e, como bônus, traz uma relação de todos os Bancos Centrais dos países listados.

Amanhã: no quinto dia da série especial 100 aplicativos para facilitar sua vida, apresentaremos uma relação de 10 apps de fotografia, vídeo e imagem.