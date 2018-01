Confira as sugestões do blog para turbinar seu smartphone Android, iPhone ou Windows Phone, e fique também ligado no Link Estadão, na Rádio Estadão, nos fins de semana (sábados e domingos), sempre às 17h.

Ivy (Android, grátis) – Interessante app para facilitar o uso do seu smartphone Android, tornando-o mais inteligente e rápido, o Ivy permite adicionar uma barra lateral de atalhos e widgets (que aparece inclusive quando você está usando outros aplicativos), que capaz de exibir todas as informações importantes que você precisa, sem a necessidade de ficar indo a todo momento para a tela inicial. Com um toque em um ícone dos atalhos (por exemplo, redes sociais como o Instagram e o Facebook), as informações como notificações e mensagens são exibidas no formato de uma pequena caixa de texto, a qualquer momento. Assim também é possível exibir detalhes de e-mails, previsão do tempo, cotações de moedas e ações, enfim, tudo que você considera importante. O Ivy é totalmente configurável.

MyHandWrite (iOS, grátis) – Escreva e envie mensagens com sua própria letra em seu iPhone ou iPad com este app. Em vez de simplesmente simular uma letra manuscrita genérica, o aplicativo é capaz de “aprender” sua própria letra. Quando você abre o app pela primeira vez, basta escrever com o dedo na tela cada letra e associar ao teclado. Basta repetir o processo para cada caracter maiúsculo e minúsculo (e símbolos, os que você deseja) e pronto: tudo estará salvo para depois, pelo app, você escrever o que quiser com sua própria letra e compartilhar por e-mail, iMessage, Twitter, Facebook, WhatsApp,Instagram, simplesmente salvar em seu iDevice ou em serviços na nuvem.

Talking Ringtones Creator (Windows Phone, grátis) – Com este aplicativo, dá para criar ringtones personalizados para cada um de seus contatos usando a tecnologia de reconhecimento de voz TTS (em inglês, text to speech). Basta digitar uma palavra ou sentença que o app vai transformar em um pequeno arquivo de som lido por uma voz robotizada (por exemplo: sua namorada está ligando ou você recebeu um SMS do seu melhor amigo, etc). O arquivo é gerado em mp3 e, além de ser usado como toque de chamada ou mensagem, pode ser ainda enviado para outros apps, como o WhatsApp.