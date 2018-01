Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Wallz 100k+ (Android, grátis) – Aplicativo de personalização ideal para dar uma nova cara a seu Android, o Wallz oferece mais de 100 mil papéis de parede de alta definição, para serem baixados diretamente para seu Android. Os wallpapers são adicionados diariamente, e são todos livres para uso, sem direitos autorais. O app ganhou recentemente uma nova versão, com motor de busca melhorado. Um recurso interessante é um simulador de tela de bloqueio, para que você pré-visualize como o papel de parede vai ficar em seu Android.

Flyperlink (Android, grátis) – Aumente a produtividade no seu smartphone Android com este app. O que ele faz é transformar qualquer página da web em um link ‘flutuante’, que você pode visitar com um toque no ícone criado pelo aplicativo. Depois de criado o link, você pode abrir qualquer outro app ou mesmo estar na área de trabalho de seu smartphone, que o conteúdo estará sempre disponível. Você pode copiar e colar ou mesmo compartilhar o URL ou qualquer parte do conteúdo, diretamente do aplicativo.

CornerTube (iOS, US$ 1,99, apenas para o iPad) – Com este app, em seu tablet Apple, você pode desfrutar da experiência PiP (Picture in Picture) com o Youtube. Você pode deixar o vídeo rodando dentro de uma janela – você escolhe o local da tela onde ela irá ficar – depois de sair do app do Youtube. O aplicativo cria um menu no próprio Youtube, a partir do qual você determina que o vídeo abra e reproduza na janela. O CornerTube suporta vários modelos de iPad, inclusive os de geração mais antiga.

AirMail (iOS, US$ 4,99) – Premiado aplicativo de gestão de e-mail bastante conhecido entre os usuários do MacOS, agora disponível para a plataforma iOS. É cheio de recursos avançados, como suporte ao 3DTouch (tecnologia que identifica a pressão na tela, presente nos iPhones mais recentes), criação de PDFs a partir de e-mails e possibilidade de programar ‘snooze’ (alerta posterior) para qualquer mensagem que você desejar, no tempo escolhido. Apresenta uma gestão completa de pastas e folders, recursos de pré-visualização e muito mais.

Hear it First! (Windows Phone, grátis) – Está aprendendo idiomas? Esse aplicativo é para você: ouça a pronúncia correta de milhões de palavras, na língua escolhida (você deve baixar o ‘arquivo pacote’ do idioma nas configurações do Windows). Depois, é só digitar o termo ou frase escolhidos e ouvire a pronúncia. Mediante um pagamento, no próprio app, ele será capaz de salvar sua própria pronunciação em mp3, para que você possa comparar com a correta.

Wi-fi Tool (Windows Phone, US$ 1,99) – Este aplicativo é um analisador completo das redes wi-fi em torno do aparelho, que podem ser exibidas em um ambiente tridimensional virtual. Você pode verificar a qualidade do sinal de cada uma (especialmente útil para uso doméstico, para verificar o que interfere com a qualidade da transmissão); descobrir quais redes são abertas e qual a criptografia de cada uma; e saber quais são os canais de frequência disponíveis para uso em cada uma (alterando o canal no roteador para um mais livre, pode-se aumentar o alcance da rede).