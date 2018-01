Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Learnist (iOS, grátis) – Aprenda como filmar com o cineasta e roteirista de cinema Gus Van Sant, saiba dicas de webjornalismo com Arianna Huffington, tenha aulas de geometria com professores da área, aprenda a cozinhar um prato perfeito de massa com um chef famoso. Isso e muito mais é o que promete esse app, que reúne em um só lugar vídeos com lições dos mais variados temas, de graça, tudo a um toque dos dedos, algumas delas dadas por especialistas reconhecidos. Navegue à vontade e ainda saiba os assuntos mais populares entre seus contatos. Ah, e como não poderia faltar, há uma seção especial com dicas sobre o iPad e o iPhone. O Learnist é em inglês.

Lock Screen Club (Android, grátis) – A maioria dos smartphones Android oferece opções limitadas na tela de bloqueio. O aparelho exibe o relógio, o atalho para alguns aplicativos e só. Mude isso e tenha mais liberdade de configuração com esse app (não suporta tablets). Com o Lock Screen Club, você pode baixar e instalar centenas de opções de telas iniciais, com os atalhos que você desejar, algumas com fundos e papéis de parede desenhados por artistas renomados, em full HD. Você pode também adicionar os widgets que quiser e, caso deseje, é só ativar a função de temas rotatórios – o aparelho vai exibir um diferente a cada vez que você desbloquear a tela.