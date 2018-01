Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Cal List – (iOS, grátis)

Esse app promete deixar o calendário do iPhone mais intuitivo. Com visual simples, ele organiza todos os seus eventos em uma lista de tarefas, que pode ser visualizada por dias, semanas, meses etc. Aniversários e feriados têm suas próprias listas, que podem ser compartilhadas na nuvem ou enviadas via e-mail. Cada relação de tarefas tem cores próprias, ajudando você a marcar os eventos já cumpridos.



Headlinr Random News Reader (Android, grátis)

Um navegador de notícias que te mostra os últimos fatos e novidades de diferentes temas em ordem aleatória. Basta abrir o app que ele vai mostrar as notícias: caso queira ler alguma delas é só expandir ou fazer um gesto para ir para a próxima. O app é abastecido por feeds com centenas de fontes e também dá para compartilhar notícias via redes sociais ou SMS.



Swarm (Windows Phone, grátis)

O novo app do Foursquare chegou ao Windows Phone. Com ele, dá para ver se seus amigos estão por perto e saber se a pessoa quer marcar um encontro, além de fazer check-ins. Caso você queira fazer um passeio, pode enviar uma mensagem para quem estiver próximo. O app guarda listas de amigos de horários anteriores e deixa você filtrar quem pode te ver.