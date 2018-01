Confira as sugestões da semana, publicadas no Link, do Estadão.

São três apps – um para iOS, um para Android e um para Windows Phone, todos recém-lançados.

Momondo (iOS, grátis) – Novo e completo buscador de passagens aéreas que promete encontrar as melhores tarifas e tem alguns recursos interessantes, que o diferencia de apps do tipo. Entre eles, o Friend Compass, que permite buscar voos e descobrir quanto custa visitar seus amigos do Facebook. Saiba em que direção ficam as cidades deles em relação a sua localização; quem mora no lugar mais quente e mais frio; os que estão mais longe; e saiba qual o mais barato e o mais caro de visitar. Além disso, o app tem uma seção completa de planejamento de viagens, inclusive para roteiros de última hora.

Speaking Photo (Android, grátis) – Uma maneira simples e interessante em transformar suas fotos em histórias – é o que promete este app. Tire uma foto e, em seguida, grave sua nota de voz. Ou, caso prefira, selecione qualquer imagem de sua galeria para gravar sua nova. Depois, dá para combinar até oito slides para gerar vídeos, que podem ser publicados no Instagram, Twitter, Facebook ou YouTube. O aplicativo tem ainda uma galeria de imagens públicas, onde é possível ver o que outros usuários ao redor do mundo estão criando. E, se quiser, claro, você também pode compartilhar suas imagens lá.

Adobe Photoshop (Windows Phone, grátis) – O premiado e reconhecido aplicativo de edição de imagens desembarcou nesta semana no Windows Phone. Os recursos vão dos básicos – cortar, girar, endireitar – aos avançados, com controles de exposição, clareza, contraste, redução dos ruídos e mais. Há também 20 opções de filtros para as imagens, que depois de trabalhadas podem ser salvas no dispositivo ou compartilhadas em redes sociais, com links diretos para Instagram, Twitter e Facebook. Alguns dos recursos são pagos e podem ser adquiridos pelo próprio aplicativo.