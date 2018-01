Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Enxoval do Bebê nos EUA (iOS, US$ 2,99) – Que artigos de bebês e crianças são mais baratos nos Estados Unidos, é fato. Mas você sabe quais as melhores cidades para comprar? Esse aplicativo te ajuda a descobrir os melhores locais e lojas, e muito mais. Traz listas de compras em português, prontas para imprimir; uma relação de cupons com bons descontos que você pode usar nas lojas; tem uma lista de vídeos demonstrativos dos produtos do mercado norte-americano; e links para os sites da maioria das lojas.

Power Button (Android, grátis) – Ative uma função muito útil do seu Android, a lanterna, com três toques rápidos no botão de força (ou quatro se a tela estiver ligada). Os desenvolvedores garantem a combatibilidade do app com a maioria dos smartphones, de todas as marcas. O app funciona mesmo se o aparelho estiver com a tela apagada e a luminosidade do flash sempre acende no máximo – e você pode escurecer a tela que a lanterna permanece acesa. Há uma versão paga do aplicativo, que não apresenta anúncios.

Easy Selfie Free (Windows Phone, grátis) – Divirta-se tirando selfies, sozinho ou em grupo, com este novo app. Para usá-lo, basta encontrar um bom local para apoiar o smartphone e escolher o modo de disparo: por contagem de tempo ou por som. A ativação pode ser feita simplesmente batendo palmas. Há o suporte para a câmera traseira, permitindo a melhor qualidade de imagem e o uso do flash. E, pelo app, dá para compartilhar seus selfies em redes sociais.