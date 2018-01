Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Vemory (iPhone, grátis) – Este aplicativo encontra, com um toque, suas melhores fotos salvas no rolo de câmera ou suas contas em redes sociais, criando os chamados ‘Vemories’ (vídeos de memórias), que podem ser editados, salvos e depois compartilhados com seus amigos.Entre os recursos de edição, dá para escolher a trilha sonora, quais comentários irão aparecer em seus vídeos, selecionar temas com recursos de filtros de imagens, etc. O aplicativo tem ainda um lado de rede social – você pode optar por seguir amigos ou autorizá-los a segui-lo, e neste caso poderá visualizar as criações de outras pessoas.

Notific (Android, grátis) – Um app que apresenta suas notificações de maneira inteligente na tela inicial do smartphone Android – e dali, diretamente, você pode excluí-las ou respondê-las, por exemplo. O Notific tem um sistema inteligente que percebe se o smartphone está em seu bolso – e, neste caso, nem acende a tela, para evitar gastos desnecessários com bateria. Caso contrário, a tela irá se iluminar por 10 segundos. Você pode configurar, diretamente no app, quais os outros aplicativos que ficarão autorizados a emitir as notificações via Notific. Caso haja mais de uma notificação, elas irão aparecer em abas de diálogos, de fácil acesso.

Clipr (Windows Phone, grátis) – Com este divertido aplicativo de fotografia, é possível alterar o fundo de qualquer imagem – substituindo o orignal por uma paisagem ou mesmo outra foto em que apareçam outras pessoas, por exemplo. Para selecionar a área a ser copiada e substituída, bastam poucos toques, e é possível desfazer qualquer edição de imagem em instantes. O app oferece dezenas de filtros de cores e melhorias das suas fotos, bem como a adição de bordas e figuras e os resultados de suas criações podem ser salvos ou compartilhados em redes sociais.