Google Notícias e Tempo (iOS, grátis) – Chega ao iOS o app oficial de ‘news & weather’ do Google, que cobre mais de 65.000 publicações ao redor do mundo e exibe notícias de acordo com seu gosto personalizado – e, se você tocar em qualquer uma das histórias, uma aba se abre com matérias relacionadas, opiniões e perspectivas locais daquele assunto. O app traz ainda a possibilidade de ajustar o layout de acordo com sua preferência – são oferecidas 60 edições de notícias, separadas por país – e você pode criar seções personalizada, por exemplo notícias sobre futebol, espaço, moda ou o que desejar. A previsão do tempo está sempre disponível no topo. Simples, minimalista, bonito e eficiente.

Wedding Dress (iOS, grátis) – Apenas para o iPad. Ideias para seu vestido de noiva são trazidas neste interessante app, que apresenta mais de 300 modelos diferentes, nos quais você pode se inspirar para seu casamento e obter opiniões de amigos e familiares. Faça o upload da sua foto e combine os vestidos, com diferentes tipos de tecidos e tamanhos de silhuetas, com acessórios como colares, cintos, pulseiras, flores, joias, etc. Depois, você pode simplesmente salvar suas criações, enviar via e-mail ou postar as imagens em redes sociais.

ShutApp (Android, grátis) – Bateria que gasta demais e smartphone lento são reclamações recorrentes entre donos de dispositivos Android, e nem sempre os apps que prometem “gerenciamento de memória” funcionam bem – em alguns casos, até pioram a situação. Este app, porém, se apresenta como o “mais poderoso aplicativo de gerenciamento de tarefas em segundo plano”, aquelas que prejudicam o desempenho do aparelho. O ShutApp analisa tudo o que seu aparelho roda sem você saber, fechando tarefas não utilizadas, reduzindo notificações e uso de dados e encerrando os apps que mais consomem sua bateria.

Send Anywhere 2 (Android, grátis) – Com este aplicativo, fica fácil enviar arquivos de seu Androir para qualquer dispositivo móvel, mesmo de outro sistema operacional, e também para computadores. Acabe com a falta de compatibilidade entre os aparelhos e sistemas, e sem intermediários: basta selecionar o arquivo a enviar que o app se encarrega de gerar um código de seis dígitos, que deve ser digitado no dispositivo receptor. Pronto: o arquivo é transferido na hora, sem necessidade de upload à nuvem, enviar por e-mail, etc.

LiveTile Clock (Windows Phone, grátis) – App simples que promete acabar de vez com uma limitação do Windows Phone, que é a falta de relógios que possam ser adicionados à tela inicial como ‘live tiles’ (blocos inteligentes). O Live Tile Clock traz vários tipos de relógios que podem ser selecionados conforme sua preferência, com diversas opções de formatos e cores, possibilidade de exibir ou não o calendário e vários tamanhos de tiles, incluindo a opção ‘wide’, que ocupa todas as colunas da tela. Dá para escolher também entre relógio analógico ou digital.

Live Camera Viewer (Windows Phone, grátis) – Assista online, em tempo real, na tela do seu Windows Phone, às imagens de milhares de câmeras ao redor do mundo. São locais públicos (ruas, avenidas, estradas, pontes, praças, mercados, parques), zoológicos, aquários, edifícios, universisades, escritórios, e muito mais. A maior parte das imagens é transmitida em HD e dá para procurar câmeras digitando o nome do local desejado ou clicando em um mapa. E você pode armazenar suas favoritas em uma lista.