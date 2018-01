Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Brainwave (Android, grátis) – Controle seu app de música favorito no Android com gestos, sem encostar as mãos no aparelho, por meio da câmera frontal. Para isso, é só instalar o Brainwave. Ele é compatível com os seguintes players: Google Play Music, Pandora, iHeart Radio, Spotify e Songza. Para que o app funcione, deve-se fazer os gestos a uma distância de 30 cm do aparelho. Basta lançar seu aplicativo de música favorito a partir do Brainwave, e pronto: ele vai funcionar com o controles por gestos, para avançar e retroceder faixas, aumentar e diminuir o volume, apagar a tela, etc.

Quick – add text to photos fast (iOS, grátis) – O nome desse app é auto-explicativo. Adicione textos e legendas a suas imagens, em diferentes estilos, cores, fontes e formatos, e depois salve suas criações para postá-las em redes sociais. O app traz 16 fontes – engraçadas, úteis, profissionais, etc – e é possível ajustar o tamanho apenas movendo uma barra horizontal, sem esforços. Também dá para cortar a foto montada diretamente no app, no formato quadrado para postá-la no Instagram, por exemplo. Sugestões de uso: você pode fazer facilmente um anúncio, criar memes, contar piadas, compartilhar um desafio vencido, etc.

Manicure+ (Windows Phone, grátis) – App voltado para as meninas, que certamente vão adorar, o Manicure+ traz fotos de centenas de estilos e ideias para pintar as unhas, divididos por cores e categorias. Você pode salvas seus favoritos para consultar mais tarde e baixar as fotos em alta resolução, e inclusive utilizá-las como papel de parede. Fique por dentro da última moda e, sugerem os desenvolvedores do app, leve o smartphone ao salão, quando for fazer as unhas.