RingSmart (Android, grátis) – Mude de maneira automática e inteligente o toque de seu smartphone Android de acordo com sua localização – basta programar que toque você quer no trabalho, em casa, no trajeto, etc, e deixar que o RingSmart faça o resto. O app é altamente configurável: pode aumentar ou diminuir o volume, ligar e desligar o toque e a vibração de suas chamadas. Ele pode usar sua localização por GPS ou via wi-fi, e ainda emitir notificações quando o local não é acurado. O consumo de bateria é mínimo e não há anúncios.

Foto Swipe (iOS, grátis)– Compartilhe fotos a partir de seu iPhone ou iPad para outros dispositivos móveis (sejam eles da Apple ou até mesmo Android) por meio deste app. Basta escolher até 10 imagens de sua galeria. Basta ter o app instalado nos dois aparelhos nos quais você queira compartilhar as fotos e pronto: é só arrastar a imagem de um para o outro, que ela será automaticamente copiada. O app não faz uso de nenhuma informação pessoal, o que torna possível enviar imagens até mesmo para pessoas que você acabou de conhecer. Você escolhe se envia fotos em alta resolução ou em qualidade inferior.

App Store Worldwide (Windows Phone, grátis) – Com este app, você pode obter outros aplicativos, normalmente pagos, gratuitamente, ou por valores menores, aproveitando as promoções feitas pelas diversas lojas do Windows Phone ao redor do mundo. Muitas vezes, algumas delas fazem promoções de apps que são pagos aqui no Brasil, e ficam gratuitos por um dia ou mais no exterior. O app monitora estes descontos e os exibe, com links para os downloads. O App Store Worldwide monitora, ao todo, 128 países diferentes onde a plataforma da Microsoft tem lojas próprias.