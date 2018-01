Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Ouça as dicas do blog também às segundas, quintas e sextas, na Rádio Estadão (FM 92,9 / AM 700, na Grande São Paulo) ou online, em radio.estadao.com.br/player.

Acompanhe ainda o Rádio Blog Digital, pela Eldorado FM (107,3 MHz, na capital e Grande São Paulo), de segunda a sexta-feira.

Opera Mini (Android, grátis) – Leve e rápido, o navegador promete mais velocidade e até 90% de economia de dados, o que pode ser interessante tanto para dispositivos mais avançados quanto para os smartphones mais simples, e principalmente para quem usa 3G ou 4G para se conectar. O Opera Mini gera gráficos sobre quanto foi a economia de dados e tem recursos visuais interessantes, como a possiblidade de escolher entre três ‘skins’ visuais diferentes o que você mais gostar para navegar. Ha recursos de privacidade, gerenciamento de guias de navegação, favoritos com um toque e uma seção chamada “descobrir”, que apresenta as últimas notícias, divididas por categorias.

Photo Editor Christmas (Android, grátis) – Aplique efeitos natalinos (ou não) a suas imagens, como efeitos, filtros e molduras, e depois compartilhe suas criações em redes sociais com este aplicativo. Ele traz um sistema que analisa 13 diferentes aspectos da foto e aplica filtros automaticamente, de acordo com as condições em que a imagem foi tirada. Há a opção de redimensionar os stickers de efeitos para que encaixem melhor em suas imagens. O aplicativo funciona bem em smartphones e também é desenhado para as telas maiores dos tablets.

Homescreen (iOS, grátis) – você tem curiosidade em saber o que os outros donos de iPhone têm instalado em seus aparelhos? Gosta de descobrir novos apps? Então instale o Homescreen. Com ele, é possível navegar por uma galeria de ‘screenshots’ (capturas de tela) de vários iPhones ao redor do mundo, além de compartilhar sua própria tela, bastando para isso ter uma conta no Twitter . E, clicando em qualquer ícone, de qualquer imagem, o Homescreen informa qual é e para que serve aquele app. Bastante interessante para descobrir novos aplicativos entre os mais de 700 mil disponíveis na App Store.

Notes Lite (iOS, grátis) – Novo e poderoso aplicativo ‘tudo em um’ com múltiplas funções: processador de texto, capacidade de tomar notas manuais, anotar em arquivos no formato .pdf, gravar notas de áudio. O interessante é que você pode usar qualquer destes recursos de maneira combinada. Por exemplo: gravar uma nota de voz, que ficará vinculada automaticamente ao trecho de um documento. Ou realizar anotações escritas, inclusive à mão, sobre ele. Há uma infinidade de opções de tipos de canetas, cores, recursos de colagem, etc. O Notes Lite tem suporte embarcado à tela maior do iPad.

Tookit (Windows Phone, grátis) – Um app “cinco em um” para o Windows Phone, que traz kits de outros mini-aplicativos. O primeiro grupo tem régua, compasso e medidor de nível. O segundo reúne mini apps de imagem: lanterna, espelho e lupa. O próximo, de utilidades gerais, tem conversor de unidades e ferramentas para NFC. O quatro item agrupa apps de áudio, com gravador de voz e medidor de ruídos. E, finalmente, o quinto grupo traz as funcionalidades de tempo: times, cronômetro, relógio mundial e, de quebra, uma seção com informações sobre o hardware de seu Windows Phone.

Compartilhador (Windows Phone, grátis) – Este aplicativo brasileiro, muito bem avaliado na Windows Phone Store, é capaz de compartilhar qualquer texto escrito em uma ou várias redes sociais ao mesmo tempo. Basta que você cadastre seus logins, escreva e escolha qual(is) a(s) rede(s) onde você quer publicar – há suporte a Facebook, Twitter, Instagram, entre outras redes sociais. Por enquanto, o app é capaz de compartilhar apenas texto escrito e fotos. Ele não funciona para postar vídeos.