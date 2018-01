Confira as dicas de hoje do blog: são dois apps para iOS, dois para Android e dois para Windows Phone.

Workout 1 (iOS, grátis) – Este app, bastante fácil de usar, é um diário de registros para quem curte academia e atividades físicas. O Workout permite registrar ganhos e perdas de peso por períodos diários, além do tempo dedicado a cada exercício. Você pode registrar também suas atividades físicas favoritas e separar os tempos dedicados a cada uma delas por categoria, tornando fácil visualizar as que você precisa se dedicar mais e perseguir objetivos – seja perder ou ganhar peso, por exemplo. O app está adaptado para funcionar na tela grande do iPad.

Phont (iOS, US$ 0,99) – Cansado do visual de sempre do seu iPhone ou iPad? Este app possibilita instalar novas fontes em seu dispositivo Apple, bem como usá-las em todos os outros aplicativos que suportam a mudança das fontes. Ele aceita qualquer tipo de fonte com a extensão mais comum, True Type (.ttf), além dos formatos .ttc e .otf. Além disso, o app permite procurar e instalar todas as fontes do sistema e também as customizadas, já instaladas. Instalar fontes também é fácil: basta arrastá-las para o iTunes ou mesmo enviá-las por e-mail, Dropbox, Box ou qualquer outro serviço de armazenamento em nuvem.

Retrica (Android, grátis) – Vale a pena dar uma olhada neste app, desenhado principalmente para fotografar ‘selfies’, que traz uma série de filtros de imagem exclusivos que remetem aos anos 1980. O app traz uma coleção impressionante de 80 filtros vintage, que podem ser aplicados às imagens em tempo real (e mais 25 caso você pague o upgrade para a versão pro). Há ainda recursos como a colocação de bordas e marcas d’água nas imagens, times, efeito de desfoque. Caso você deseje, oapp também edita fotos de sua galeria de imagens.

Trunx Camera & Photo Organizer (Android, grátis) – Um app de câmera ‘tudo em um’ que permite capturar imagens, organizá-las da sua maneira e armazená-las na nuvem ou em redes sociais, o Trunx tem ainda uma recurso bastante interessante: permite capturar e anexar sons a suas imagens favoritas, por meio do Trunx EchoPix. A lista de funções é extensa. Entre elas: ativação do flash com um clique; interface fácil para mudar entre as visualizações de câmera para o calendário para organização das imagens; possibilidade de inserir tags nas suas imagens; auto-organização das fotos por data ou hora, etc. Aerize Explorer (Windows Phone, grátis) – Pedido antigo dos usuários de Windows Phone, este appé um gerenciador de arquivos que permite navegar pela memória do telefone e pelas pastas do cartão SD, se o aparelho o suportar. Traz funcionalidades completas como mover arquivos da memória para o cartão (ou vice-versa), compartilhar por e-mail, bluetooth ou NFC, renomear ou deletar arquivos e pastas e conferir as propriedades de cada pasta. Além da visualização clássica, é capaz de separar seus arquivos por tipo.

FuTile (Windows Phone, grátis) – Aplicativo brasileiro com ‘Live Tile’ (bloco inteligente) mostrando os resultados de vários campeonatos de futebol ao redor do mundo. O desenvolvedor promete também rapidez: menos de 1 segundo na atualização, mesmo usando 3G. A frequência de atualizações do bloco dinâmico pode ser mudada, inclusive de minuto a minuto, e você pode programar o FuTile para se auto-atualizar, exibindo quanto tempo falta para a próxima . O app integra ainda um player com vídeos de gols e lances de partida e apresenta notícias do mundo do futebol.